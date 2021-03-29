Ревізія рішень Януковича: хто винен у звільненні Тупицького й чого чекати

Президент України Володимир Зеленський скасував укази четвертого президента-втікача Віктора Януковича щодо призначення двох суддів КСУ – Олександра Касмініна й Олександра Тупицького. Попри скандальну особистість останнього, рішення чинного глави держави не всі вважають законним.

OBOZREVATEL з'ясував, чому Зеленський вирішив позбутися судді, чи зробив він це законним шляхом і чого чекати далі у відносинах президент-КСУ.

"Заслужений відпочинок" Тупицького

Відповідний указ про звільнення суддів президент підписав на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони щодо необхідності провести аудит усіх указів Януковича. Підписане рішення з’явилося зранку 27 березня, а вже через кілька годин Зеленський заявив: зазначені особи можуть прямувати на "заслужений відпочинок".

Представник президента в КСУ, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський у коментарі OBOZREVATEL запевнив, що рішення абсолютно правильне й закономірне. Він назвав аргументи, чому дії Тупицького є загрозливими для національної цілісності України.

"Він придбав собі земельну ділянку на території АР Крим, фактично своїм вчинком забезпечує один із варіантів легітимізації окупаційної влади РФ на території півострова... Окрім того, Тупицький був натхненником останнього рішення КСУ, яким було скасовано законодавство про електронне декларування. Це рішення суперечить конституційним положенням і тому, що Україна обрала євроантлантичну інтеграцію", – заявив Веніславський.

Обійшов закон чи вчинив правильно: правовий аналіз указу

Відповідно до Конституції України суддів КСУ можуть призначати президент, ВРУ та з’їзд суддів. Проте рішення про звільнення судді ухвалює винятково сам Конституційний Суд. Саме через відсутність таких повноважень у Зеленського в Центрі політико-правових реформ (ЦППР) вважають його рішення неконституційним.

Окрім цього, наводять такі аргументи:

Звільняти суддю КСУ не можна, скасувавши акт про його призначення , адже своїх повноважень він набув зі складанням присяги. Скасування указу не породжує будь-яких юридичних наслідків для судді.

Сам акт про призначення на посаду має одноразову дію і вичерпує себе з моменту набрання чинності. Тому скасувати те, що вже відбулося і має незворотні правові наслідки, неможливо.

"З огляду на це, ЦППР закликає не провокувати подальшу ескалацію міжінституційного конфлікту між главою держави і КСУ, який шкодить стабільності конституційного порядку, міжнародному іміджу України та національній безпеці держави", – йдеться у висновку правового аналізу.

Тупицький покарав себе своїм методом – точка зору

Попри наявні підстави вважати, що рішення Зеленського не має законного підґрунтя, існує думка, що суддя "покарав себе сам", адже проти нього використали його ж інструмент.

Український журналіст і політик Сергій Лещенко помітив, що у 2020 році КСУ виніс рішення щодо неконституційності призначення Артема Ситника директором НАБУ. Тоді з відповідним поданням зверталися народні депутати України. Попри те, що законодавством ревізія актів про призначення неможлива, КСУ на чолі з Тупицьким винесли відповідне рішення.

"Створивши нову правову практику справою Ситника, Тупицький навіть не припускав, що через пів року бумеранг прилетить уже до нього самого. І указ про скасування призначення Тупицького побудований на тому юридичному фундаменті, який створив сам Тупицький. Хто яму іншому копає, той сам у неї потрапляє", – зазначив Лещенко.

Політик вважає Тупицького винним у власному звільненні. Telegram-канал "Лещенко тут"

Дійсно цікаво, чим закінчиться боротьба Зеленського з КСУ. У президента очікують, що Тупицький звернеться до суду оскаржувати указ, і зазначають, що до цього готові. Суддя ще ніяк ситуацію не коментував. А тим часом в ОПУ проводитимуть інші ревізії в різних сферах відповідно до рішення РНБО.