Указ про звільнення Тупицького: у Зеленського готові до оскарження документа в суді
Є висока ймовірність, що Олександр Тупицький буде оскаржувати в суді указ президента України Володимира Зеленського щодо його звільнення з посади судді Конституційного Суду України.
Про це в коменатрі OBOZREVATEL розповів представник президента в КСУ, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.
"Абсолютно правильним є указ президента. Я думаю, що Тупицький, звичайно, буде намагатися оскаржити указ, тому що це гарантоване Конституцією право для кожного громадянина. Якщо хтось знає, що його права порушують він має йти до суду і відстоювати свої права. Ймовірність того, що він оскаржить, я думаю, що дуже висока. Але будемо дивитися яким чином суд вирішить це питання", – сказав Веніславський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський скасував укази про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмінінасуддями Конституційного Суду України.
У "Слузі народу" рішення діючого глави держави вважають правильним і законним. Серед аргументів – не треба було Тупицькому купувати землю в окупованому Криму.