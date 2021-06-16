Зеленский: без поддержки Запада Украине придется создать самую мощную армию в Европе

Без поддержки со стороны западных стран, Украине придется создавать самую мощную в Европе армию. Однако на это придется потратить много человеческого потенциала.

Такое мнение украинский президент Владимир Зеленский высказал в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Текст его беседы с журналистами 16 июня был опубликован на сайте главы государства.

Президент напомнил, что война на Донбассе – это война в Европе, в которой умирают украинцы. Он уточнил, что наши граждане гибнут за принципы, которые отстаивают лидеры НАТО и Евросоюза.

"Только мы конкретными шагами, а не лишь на словах, отстаиваем эти принципы много лет", – сказал Зеленский.

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По словам главы государства, все должны понимать, что на месте Украины может оказаться любая другая страна.

"Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет другого пути, чем превратиться на самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что в таком случае люди будут думать о том, как защищать страну, а не ставать учеными и технологически развивать свое государство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выразил убеждение, что Москва не заинтересована в полномасштабных боевых действиях, потому что понимает: Украина пойдет до конца и это может вылиться в третью мировую войну.