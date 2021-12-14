Зеленский анонсировал визит президентов Польши и Литвы в Украину

В Украину с рабочим визитом приедут президент Польши Анджей Дуда и глава Литвы Гитанас Науседа. Это должно произойти 20 декабря.

Об этом на своей странице Twitter во вторник, 14 декабря, написал президент украинского государства Владимир Зеленский. По его словам, политики посетят нашу страну через несколько дней. В то же время, секретарь Канцелярии польского президента Якуб Кумох отметил, что визит назначен на 20 декабря.

Так, в своем сообщении Зеленский отметил, что в формате Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) главы государств будут лично встречаться впервые. В ходе переговоров, по его словам, речь пойдет об углублении стратегического партнерства.

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"Ценю это проявление солидарности и поддержки!" – написал глава государства.

Как добавил Кумох на своей странице в Twitter, политики будут обсуждать ситуацию с безопасностью в регионе. "Президенты Польши, Литвы и Украины Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский встретятся 20 декабря в Украине в рамках саммита "Люблинский треугольник", чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в нашем регионе", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа Зеленский в рамках встречи с представителями стран-союзников на "Крымской платформе" провел отдельную аудиенцию с Дудой. Политики обсудили необходимость деоккупации захваченного Россией Крыма и угрозы запуска газопровода "Северный поток-2".

В марте 2021 Зеленский и Науседа подписали Совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Документ фиксирует поддержку Украины Литвой, если Киев решит подать заявку на членство в ЕС.