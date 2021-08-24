Запуск поезда Киев-Варшава и противодействие 'Северному потоку–2': о чем договорились Зеленский и Дуда

Глава государства Владимир Зеленский в рамках встречи с представителями стран-союзников на "Крымской платформе" провел отдельную аудиенцию с польским коллегой Анджеем Дудой. Кроме солидарности в принятии неотложных действий по деоккупации захваченного Россией полуострова, президенты успели обговорить еще несколько острых геополитических вопросов.

Об этом сообщается на сайте Офиса украинского гаранта. В частности, Дуда поддержал Зеленского в необходимости дипломатического противодействия запуску газопровода "Северный поток-2", который грозит новой фазой агрессии России не только Украине, но и другим европейским государствам.

"Проект "Северный поток – 2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу нашей безопасности. Поэтому мы должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это же и в интересах энергетической безопасности Европы в целом", – подчеркнул президент Украины.

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Вместе с Дудой они также рассмотрели перспективы инфраструктурного развития между двумя странами. В ходе встречи оба лидера договорились разработать и запустить проект скоростного поезда по направлению "Киев-Варшава".

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате встречи представителей 45-ти стран на высоком уровне "Крымской платформы", которая состоялась 23 августа, ими была подписана совместная декларация, очерчивающая нарушения России на оккупированном полуострове.