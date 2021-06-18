Зеленский анонсировал создание в Украине больниц нового формата

Глава государства Владимир Зеленский анонсировал строительство новых больниц для каждой области в Украине. Проект предусматривает создание медучреждений по современным стандартам и европейского уровня обеспечения.

Президент подчеркнул, что украинские медики должны бороться с болезнями, а не преодолевать постоянные коммунальные и технические проблемы внутри устаревших зданий. Об этом он заявил во время встречи с работниками медицинской отрасли в честь их профессионального праздника, передает пресс-служба Офиса президента.

"Больницы, одинаково комфортные как для пациента, так и для врача. Работа в современных учреждениях, по современным методикам, на современном оборудовании. Где ничто не мешает сосредоточиться на главном: лечить людей и спасать жизни. Собственно, делать то, ради чего молодежь пошла в эту профессию, а люди с многолетним опытом в ней остаются", – разъяснил Зеленский свое видение проекта.

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Он добавил, что начало строительства областных клиник и детских больниц международного стандарта стартует уже в течение 2021 года.

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