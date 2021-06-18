Зеленский подписал указ об увеличении минимальной зарплаты для медиков: сколько будут получать

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня подписал указ об увеличении зарплат медработникам. Он устанавливает минимальную заработную плату для медперсонала и врачей.

Об этом Зеленский заявил во время поздравления ко Дню медика, сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook. "Указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда. Не менее 13,5 тыс. грн для среднего медперсонала и не менее 20 тыс. грн для врачей", – сказал глава государства.

Кроме того, по его словам, правительство начало процесс подготовки бюджета на 2022-й, который "станет четким сигналом про возобновление престижа и важной роли медиков в нашем обществе".

Видео дня

Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский планирует платить преподавателям президентского университета 4 тысячи долларов или евро. По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, для начала необходимо написать концепцию учреждения.

"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие… Или долларов, или евро. По крайней мере, такие разговоры были", – сказал Шкарлет.

Как сообщал OBOZREVATEL: