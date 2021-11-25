Зеленский анонсировал создание национального авиаперевозчика в рамках программы 'Большая стройка'

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание украинского национального авиаперевозчика в партнерстве с европейской авиастроительной компанией Airbus. Реализовать проект планируют в рамках президентской программы "Большая стройка". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В рамках этой программы мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором мы говорили. От обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня", – заявил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что государство готово инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей заказами и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроительстве.

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По словам президента Украины, создание национального авиаперевозчика не только увеличит доходы и пассажиропоток государства, но и повысит имидж и престиж Украины в мире. К слову, французские консультанты также подтвердили экономическую целесообразность создания нового перевозчика.

Новую государственную авиакомпанию Украины планируют назвать Украинские национальные авиалинии (ЮНА).

"Было несколько рабочих названий. На сегодня это – Ukrainian National Airlines. Очень символично, Украинские национальные авиалинии – ЮНА. Как наше государство с большой историей, но всегда энергичное, и юное, и объединенное", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее глава государства объявил о масштабном обновлении авиационной инфраструктуры регионов Украины по программе "Большая стройка".