Глава Пентагона заявил о поддержке Украины: Климкин сказал, как США могут остановить Россию

Заявления о поддержке Украины, которые сделал глава Пентагона Ллойд Остин, должны подтверждаться реальными делами со стороны США. В таком случае это будет сигналом для страны-агрессора России.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Судить по заявлениям не стоит. Но символика у визита очень неплохая. Результаты будем ждать. Пока их мало", – отметил он.

В этом контексте дипломат напомнил о том, что во время визита в Украину Государственного секретаря США Энтони Блинкена также прозвучало немало громких заявлений, но впоследствии США фактически позволили России завершить свой газовый проект – "Северный поток-2".

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"Это хороший визит в плане символики. Но сначала приезжал Блинкен, а после этого было принято решение по "Северному потоку-2". Поэтому я всегда смотрю на то, что говорят во время визитов, но внешняя политика, как и любая политика – это результаты, а не заявления", – подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос, может ли сам факт визита главы министерства обороны США в Украину и его заявления стать определенным сигналом для Москвы и предостеречь страну-агрессора от более активных действий против Украины, Климкин отметил, что для этого также нужны конкретные действия, а не слова.

"Я люблю действия. Действия всегда являются сигналом. Например, поставки вооружения, размещение тренировочных баз, обмен информацией, в том числе конфиденциальной. Визит – это, конечно, сигнал, но, скорее, это символ", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с официальным визитом находится министр обороны США Ллойд Остин. Во время брифинга по итогам встречи со своим украинским коллегой Андреем Тараном он озвучил ряд заявлений в поддержку нашей страны.