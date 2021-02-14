Давненько меня уже не было в Фейсбуке. Думал, что отошел от политики. Но 12 февраля на исполкоме была несколько раз упомянута моя фамилия во время рассмотрения вопроса о застройке "Північної околиці". В связи с этим расскажу свою часть истории этого вопроса.

Не секрет ,что за последние 5 лет микрорайон улицы Щурата существенно изменился в лучшую сторону. К этим изменениям причастны многие люди, было вложено много труда. Сейчас никто уже не говорит об этом микрорайоне как о депрессивной Индии. Как следствие, район становится достаточно интересным для застройщиков.

Далее текст на языке оригинала.

І от у грудні 2018 року з'являється ухвала міської ради про виділення земельної ділянки під багатоповерхову забудову кооперативу "Північна околиця", засновниками якого є всього три особи, а сам кооператив створено буквально 9 листопада того ж 2018 року. Мова йде про виділення майже 2,7 гектара землі! Вже 20 грудня 2018 року міська рада голосує за таке рішення. Результати голосування долучено до цього поста. Очевидне безкоштовне виведення такого обсягу міської землі.

З цього приводу місцева прокуратура оскаржує ухвалу в судовому порядку. Проте, Львівський окружний адміністративний суд при прийнятті свого рішення відмовився скасовувати прийняту ухвалу по Північній околиці. Це рішення було залишено в силі судом апеляційної інстанції. Мотивація – винесення цієї ухвали міської ради не порушує інтересів держави, оскільки надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою ще не означає надання ділянки. Тексти судових рішень тут.

6 червня 2019 року, ще до винесення рішень судів, міська рада приймає другу ухвалу про затвердження проекту землеустрою по Північній околиці. Результати цього голосування також вкладено до цього поста. На жаль, друга ухвала вже прокуратурою не оскаржувалась, хоча саме по цій ухвалі Північна околиця отримала ділянку.

Тоді мешканці мікрорайону вулиці Щурата ініціювали та офіційно провели громадські слухання щодо недопущення багатоквартирного будівництва до практичного покращення інфраструктури мікрорайону. Тоді свої підписи під цим закликом поставило близько 2 тисяч людей!

19 вересня 2019 року Північна околиця підписує з міською радою договір оренди земельної ділянки і далі до виборів більше нічого не відбувається.

Під час виборчих перегонів міський голова на зустрічах із мешканцями мікрорайону визнає суттєві зміни цієї частини міста та запевняє, що не дозволить масовану забудову цього мікрорайону. Насамперед, з огляду на суттєві покращення мікрорайону за останній період часу, його мешканці в другому турі виборів дали діючому меру більше голосів у порівнянні з іншими частинами міста.

Одразу після виборів на виконком виноситься питання надання дозволу на забудову Північній околиці на вулиці Щурата. Основна суть цього питання полягає в наданні дозволу на будівництво понад 1000 квартир!!! Питання не підтримується більшістю членів виконкому, а отже – відхиляється. Однак, це питання одразу ж повторно вноситься на розгляд виконкому.

На тому етапі мною ініціюється зустріч із активними мешканцями мікрорайону, де обговорюється наша позиція відносно цієї забудови. Нами приймається спільне рішення ініціювати переговори з міською владою з метою гарантування пропорційного розвитку інфраструктури мікрорайону паралельно із новим будівництвом, оскільки рішення місцевою владою могло бути прийнято взагалі без будь-якого врахування позиції громади мікрорайону. 22 грудня 2020 року була проведена широка зустріч представників міської ради та потенційного забудовника з активом мікрорайону. На зустрічі було висловлено усі принципові позиції громади з цього приводу. Уся зустріч зафіксована на відео.

За результатами цієї зустрічі було розроблено меморандум щодо можливої забудови Північної околиці. Текст меморандуму довго корегувався усіма його сторонами і станом на 15 січня більше будь-яких змін, застережень до тексту меморандуму від будь-якої сторони не було.

Основні позиції меморандуму: забудовник вносить свою грошову частку на розвиток інфраструктури мікрорайону (це мало б бути не менш 30 млн.грн), а міська влада мала б забезпечити реалізацію понад десяти пунктів по розвитку інфраструктури мікрорайону. Серед них ключові - це будівництво комунального дитячого садочку та будівництво окремого додаткового виїзду з мікрорайону. Певні етапи покращення інфраструктури мали б відповідати певним етапам розбудови Північної околиці. Тобто, при невиконанні відповідних позицій по розвитку інфраструктури Північна околиця мала б зупиняти своє будівництво.

Текст меморандуму нібито підписало керівництво Північної околиці (пишу "нібито", оскільки це було висловлено на словах, але самого підписаного тексту я не бачив). Далі текст мав би бути підписаний міським головою та переданий для підписання мешканцями мікрорайону. Однак, досі так і не був переданий! І мені невідомо, чи підписаний цей текст з боку міського голови.

12 лютого вже новий склад виконкому на першому ж своєму засіданні, де розглядались питання забудов, приймає рішення про видачу містобудівних умов та обмежень для Північної околиці, тобто дає старт такому будівництву. І на цьому засіданні забудовником озвучується, що з громадою мікрорайону підписаний меморандум. Один із членів виконкому передає мою позицію, яка була висловлена мною йому перед засіданням виконкому, що підписаного меморандуму досі немає, а норма про виконання такого меморандуму мала б бути внесена в саме рішення виконкому. Однак, виконком одноголосно приймає своє рішення...

Ми все ще чекаємо на підписаний з боку забудовника та міського голови текст меморандуму, який було попередньо погоджено. І ще ми чекаємо реального дотримання умов меморандуму!

Ця історія яскраво ілюструє нашу політику до виборів, під час виборів та після виборів ...

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