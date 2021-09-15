Скандал: следственная комиссия ВР не смогла заслушать экс-начальника ГУР МО Василия Бурбу, которого сама же комиссия и вызвала для дачи показаний по делу Вагнергейта.

Громким скандалом завершилось сегодняшнее заседание Временной следственной комиссия ВР. Накануне комиссия решила пригласить для дачи показаний экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу, который 24 июля 2020-го был участником совещания в кабинете президента Зеленского, после которого спецоперация была провалена в результате передачи кем-то данных спецслужбам Беларуси.

Бурба, по словам главы ВСК Марьяны Безуглой, позвонил в комиссию, и договорился, что сразу после прилета из-за границы приезжает на заседание в районе 18.00.

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Однако после приезда Бурбы заседание следственной комиссии не состоялось, потому что часть Слуг народа... покинули заседание и для продолжения работы не было кворума! Глава следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила о переносе заседания следственной комиссии... на понедельник! По данным источников Цензор.Нет, Василий Бурба снова придет на это заседание, чтобы все-таки дать показания.

Но следственная комиссия вдруг не спешит узнать, что произошло у одного из ключевых свидетелей спецоперации. Вот странно – ведь ранее госпожа Безуглая дала два брифинга с рассказом о том, как, по ее мнению, проходила спецоперация. Так как же она сделала свои выводы, если до сих пор не слышала показаний главы военной разведки того времени? Под парламентом более десяти телевизионных групп, много журналистов ждали обещанного заслушивания Бурбы, но депутаты следственной комиссии позорно разбежались.

Очевидно, команду на срыв заседания следственная комиссия получила из офиса президента.

Почему? Потому что Бурба владел всей информацией по делу "вагнеровцев", докладывал о спецоперации президенту, и лучше всех знает, что именно произошло в офисе президента. До сих пор следственная комиссия не опросила ни одного из участников совещания в кабинете Зеленского. И заинтересованы в этом именно те, кто причастен к предательству и провалу спецоперации. Банковая ищет пути не как узнать правду, а как побыстрее опубликовать свою версию, желательно, вообще без учета показаний свидетелей и без изучения документов. Однако без показаний Бурбы работа следственной комиссии выглядит имитацией, и не дает ответы на главные вопросы – было предательство или нет?

Что ж, подождем понедельника. Хочу напомнить, что согласно первому заявлению главы ТСК Марьяны Безуглой комиссия планировала завершить работу 10 сентября и опубликовать на открытом заседании с участием СМИ полный отчет. Но пока что-то идет не так.

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