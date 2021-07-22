Украина планирует обсудить с США и ФРГ, как их договоренность уменьшит риски из-за 'Северного потока-2', – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у правительства есть много вопросов к тому, как договоренность между США и Германией может уменьшить риски для Украины и стран Европы, которые связаны с российским газопроводом "Северного потока-2". Власти планируют вскоре обсудить этот вопрос.

Об этом министр рассказал на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, которая транслировалась на странице министерства в Facebook. Кулеба также отметил, что все еще непонятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства.

"Мы сейчас имеем много вопросов к тому, как американско-немецкая договоренность способна уменьшить оборонные риски для Украины и стран Центральной Европы, которые связаны с запуском "Северного потока-2". Мы будем разговаривать с Соединенными Штатами и Германией по этому поводу. Мы честно всегда говорили, что для нас "Северный поток-2" в первую очередь является вопросом безопасности и нам хотелось, чтобы формулировки в немецко-американском заявлении именно по безопасности были сильнее", – сказал министр.

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Касательно экономического блока заявления между США и ФРГ, по словам Кулебы, то украинское правительство изучает все, что там изложено и те предложения, которые сделаны. Власти будут готовы представить позицию, когда комплексно и детально проанализируют то, что предложено.

"Однако есть фундаментальная проблема. До сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства, свою часть, когда речь идет о безопасности страны, энергетическую безопасность и сохранение роли Украины как транзитного государства", – подытожил глава МИД.

Ранее американский сенатор США Тед Круз (штат Техас), член сенатского комитета заявил, что сделка между американским правительством и Германией станет геополитической победой для российского президента Владимира Путина и катастрофой для Штатов и их союзников. Он добавил, что Европа по-прежнему будет подвергаться российскому энергетическому шантажу.

"Если отчеты и детали сделки верны, это станет геополитической победой для Путина на уровне поколений и катастрофой для Соединенных Штатов и наших союзников. Президент Байден бросает вызов законам США и полностью сдался Путину. Диктаторы по-прежнему будут пожинать миллиарды от дара Байдена, а Европа по-прежнему будет подвергаться российскому энергетическому шантажу", – сказал Круз.

"Северный поток-2" – строящийся магистральный газопровод из РФ в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, России, Финляндии и Швеции.

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