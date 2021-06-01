Запрет на продажу пластиковых пакетов: в "Голосе" прокомментировали решение Рады

Решение Верховной Рады об ограничении оборота тонких пластиковых пакетов в Украине является важнейшим шагом на пути к безопасной окружающей среде. Но следующим обязательно должен быть полный отказ от вредного одноразового пластика.

Об этом заявила народный депутат "Голоса", член комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко, сообщила пресс-служба политсилы. Она пояснила, что теперь за использование таких пакетов в коммерческих целях – платно или бесплатно – бизнесу грозят штрафные санкции.

"Пакет не нужен! Наконец-то после летнего режима ожидания парламент пришел к рассмотрению законопроекта об ограничении оборота пластиковых пакетов. 297 "за"! А это значит, что учреждения розничной торговли, общественного питания и услуг получили четкий запрет от государства на распространение – продажу или предоставление безвозмездно – любых пластиковых пакетов до 50 микрометров и всех оксоразлагаемых. Это те известные нам всем пакеты-маечки, которые сейчас везде", – прокомментировала парламентарий.

Кроме того, Леся Василенко предложила представителям бизнеса альтернативу: "До вступления закона в силу бизнесу стоит найти выгодную альтернативу для своих клиентов: экосумки – удобные и практичные; плетеные сумки-авоськи – все, как любили наши бабушки; бумажные пакеты, пакеты из крафт-бумаги, оберточная бумага; тканевые мешочки – прекрасно подойдут для сыпучих продуктов, а также пакеты из сухих листьев тоже производят в Украине".

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Так, принятым законом №2051-1 запрещается использовать сверхтонкие, тонкие, оксоразлагаемые пластиковые пакеты. Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), используемых для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Принятый документ предусматривает постепенное введение ограничений. Закон вступит в силу 1 января 2022 года, а в течение шести месяцев Кабинет Министров должен разработать подзаконные акты.

За переходный период рестораны, кафе и супермаркеты, должны перейти на безопасные пакеты и сумки многоразового использования, причем все пакеты, которые не соответствуют требованиям новопринятого Закона, подлежат изъятию из оборота.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины принят в Раде 1 июня. За нарушение нормы предусмотрен штраф в размере от 8500 до 17000 грн, а за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения – в размере от 17 000 до 34 000 грн.