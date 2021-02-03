В ночь со 2 на 3 февраля Украину взорвала новость о введении санкций в отношении депутата от ОПЖЗ Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", "ЗиК" и "Ньзван", формальным собственником которых он является. Решение о введении радикальных мер было принято на заседании СНБО и введено в действие указом президента Украины Владимира Зеленского.

Чем же обусловлена необходимость срочных радикальных действий после полутора лет промедления, каким должен быть следующий шаг в сфере информационной безопасности и сможет ли Зеленский победить Порошенко на патриотическом поле?

"Ночные" санкции для каналов Медведчука

Указ № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других органичительных мер (санкций)" был опубликован на сайте главы государства ближе к полуночи. Он предусматривает широкий перечень ограничений как в отношении Тараса Козака, так и в отношении известных своей пророссийской редакционной политикой и трансляцией нарративов вражеской пропаганды телеканалов.

В частности, согласно указу, на ближайшие 5 лет Козак лишается права распоряжаться своими активами (телеканалами), не сможет ни продать, ни переоформить их. Козаку запрещено передавать кому-либо технологии или права на объекты интеллектуальной собственности, проводить финансовые операции и любую деятельность. Указ также предусматривает аннулирование лицензий на вещание упомянутых телеканалов, юрлица, на которые они зарегистрированы, не смогут вывести активы и капиталы за границу, проводить финансовую и любую другую деятельность в течение все тех же 5 лет.

Зеленский сделал то, на что не хватило духу у "попередников"?

Пока в ОПЗЖ и на попавших под санкции телеканалах голосят о якобы наступлении на "свободу слова", а эксперты спорят о действенности такого механизма защиты воюющей страны от внешней информационной агрессии - практически незамеченным остался очень важный факт. Зеленский и СНБО не придумали велосипед, а применили на практике принятый еще в 2014 году Закон Украины "Про санкции" с принятыми позже дополнениями и изменениями. Закон, который подписал 5 президент Украины Петр Порошенко.

То, что недопустимо позволять свободную ретрансляцию ключевых месседжей государства-агрессора на медийных площадках страны, против которой эта агрессия направлена, вряд ли у кого-то может вызвать сомнения. Из соображений безопасности и самосохранения, стремления сохранить территориальную целостность и суверенитет страны, по всем юридическим и моральным законам Украина просто обязана была перекрыть потоки российской пропаганды внутри страны. И формально первый шаг к этому в виде принятия в 2014 году ЗУ "Про санкции" был сделан. Вот только на практике защита Украины от внешней информационной гибридной агрессии свелась к запрету российских телеканалов, а также соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники".

А санкции, которые вводились в течение последних лет, были исключительно экономическими.

И 2 февраля 2021 года Украина впервые за 7 лет войны серьезно показала зубы в информационной сфере.

К сожалению, еще несколько лет назад правоохранительные органы позволили избежать ответственности тогдашнему владельцу телеканала "ЗиК" Петру Дыминскому. Миллионеру, насмерть сбившему на своем авто 31-летнюю девушку, просто дали возможность покинуть Украину. И продать впоследствии свой телеканал другу и партнеру Виктора Медведчука Козаку.

Именно при Порошенко беглый министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко в 2018 году умудрился продать подконтрольный ему телеканал "112 Украина" гражданину Германии Едуарду Катцу. А де-факто – все тому же Медведчуку.

Именно при предыдущей власти перешел в собственность Медведчука и телеканал "Ньюзван", который никогда и не был особо проукраинским, но после перепродажи начал бить все рекорды по количеству антиукраинской риторики.

Вопрос самосохранения государства

Свобода слова безусловно является одной из ключевых ценностей демократического общества. Но в воюющей стране даже такие важные принципы отступают на второй план перед ключевой целью: выжить и победить. А Украина сейчас борется за свое существование – как бы не пытались "ЗиК", "112 Украина" и "Ньюзван" убедить свою аудиторию в обратном.

Известный флорентийский мыслитель эпохи Средневековья Николло Маккиавели в своем трактате "Государь" отмечал: правителям государств, имеющих общие границы с большим и агрессивным соседом, следует первым делом максимально оградиться от его влияния на своей территории. То, что сделал Зеленский, наталкивает на мысль, что либо он сам, либо его ближнее окружение с трудами средневекового философа ознакомилось. Или, как вариант, власть наконец осознала масштабы угрозы и собственную ответственность за судьбу Украины и ее сохранение на политической карте мира.

Впрочем, все может оказаться куда прозаичнее. Одни источники предполагают, что введение санкций могло быть пролоббировано Ринатом Ахметовым. Другие в качестве архитектора санкций против медиа-империи Медведчука называют Сергея Левочкина. Говорят также и о том, что удар по ряду пророссийских телеканалов в Украине мог быть санкционирован из Вашингтона.

Как бы то ни было, решение было принято правильное. Хотя даже Зеленский опоздал с его принятием почти на два года.

Сейчас крайне важно – не останавливаться на полпути. И довести начатое до конца.

Любой опытный охотник знает: оставлять "подранков" категорически нельзя. Ведь подстреленный кабан обязательно вернется, чтобы ударить охотника в спину. И на войне в глобальном смысле действуют схожие правила. Особенно – в информационной войне.

Следовательно, сделав первый шаг, власть сожгла мосты к отступлению. И теперь обязана рассмотреть возможность введения санкций не только против формального владельца запрещенных телеканалов – Козака, но и против их фактического собственника, кума Путина Виктора Медведчука.

Молчаливое наблюдение за созданием медиа-империи Медведчука в свое время стало одной из ключевых причин проигрыша Порошенко в президентских выборах. Вполне возможно, пятого президента на тот момент собственный бизнес интересовал больше, чем безопасность государства.

Если же Зеленский повторит ошибку и не доведет начатое до конца – он обречет себя на информационное уничтожение.

Но пока у Порошенко появился серьезный конкурент на патриотическом поле. Поскольку решение Зеленского по поводу санкций против каналов Медведчука вызвало одобрение даже у тех, кто до этого обвинял президента в подыгрывании Кремлю.

И только от Зеленского зависит, сохранит он хрупкий имидж президента с действительно государственнической позицией – или на корню разрушит его.

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