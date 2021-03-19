Запрет каналов Медведчука: Верховный суд отказал в первом иске

Кассационный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении иска гражданина, который решил оспорить решение президента касаемо запрета каналов Медведчука. Суд не нашел нарушения прав истца в указе главы государства.

Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает пресс-служба суда в Facebook. При рассмотрении дела суд проверял несколько важных нюансов:

есть ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы;

нарушение прав истца, гарантированные статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В итоге суд отказал гражданину в удовлетворении его иска. Полный текст решения КАС ВС будет изготовлен в течение пяти рабочих дней. Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой Палате Верховного Суда в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.

Также известно, что по состоянию на 19 марта на рассмотрении КАС ВС, кроме указанного заявления, находятся еще 10, которыми оспаривается указ президента об ограничительных мерах касаемо каналов Медведчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля 2021 года своим указом ввел персональные санкции СНБО против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, которые принадлежат ему по документам, а де-факто - Виктору Медведчуку.

После этого решение главы государства касаемо каналов Медведчука в Верховный Суд начали поступать жалобы.