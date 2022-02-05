Западные дипломаты выразили разочарование в Зеленском – The Economist

Значительное количество иностранных дипломатов выразило разочарование президентом Владимиром Зеленским, который, по их мнению, оказался неопытным и "тонкокожим". Об этом пишет влиятельный британский журнал The Economist, сообщает 5.ua.

В статье указывается раскол в риторике и аналитике между Украиной и США. В то время как американцы предупреждают о неизбежном вторжении России – президент Украины, похоже, считает, что самая большая угроза идет изнутри.

"Мир до сих пор наблюдает и ждет, не вторгнется ли Россия в Украину. Как ни странно, президент Украины остается чрезвычайно спокойным. Владимир Зеленский упрекнул иностранных лидеров в их "ужасной риторике" и заявил, что военная угроза России не является чем-то новым", – пишет издание.

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Однако если все же произойдет полномасштабное вторжение – решение Зеленского приуменьшить риски может стоить ему доверия со стороны общества.

"Многие западные дипломаты отмечают, что он (Зеленский, – Ред.) требует срочных поставок вооружения от Запада, одновременно насмехаясь над перспективой полномасштабной войны, для которой понадобится это оружие", – пишет The Economist.

Автор указывает, что "политический десант" из США и стран Европы посетил Киев в последние недели не только для того, чтобы продемонстрировать поддержку, но и донести до украинских чиновников риски вторжения. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сейчас Россия проводит "наибольшую демонстрацию враждебности к Украине за всю нашу жизнь".

"Петр Порошенко утверждает, что между тем, чего хочет Путин, и тем, что он делает, есть большая разница. "В конце концов, его решение о войне зависит от силы Украины, ее национального единства и солидарности с Западом. Он уйдет так далеко, как ему разрешат. Мой месседж: не верьте Путину и не бойтесь его. Сила и решимость – это единственный язык, который работает", – цитирует издание слова пятого президента Украины.