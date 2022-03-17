Запад решает задачу ликвидации Путина, – Фейгин

Устранение главы страны-агрессора России Владимира Путина сегодня стало главной задачей Запада. Но эту задачу должна выполнить российская элита и силовики.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "Это должны сделать сами россияне – российская элита, силовая бюрократия и так далее. Это их задача", – заметил он.

"Это очень конкретный вопрос, имеющий такое же конкретное практическое выражение. Я думаю, что именно этим они (страны Запада. – Ред.) и занимаются", – сказал оппозиционер.

В этом контексте он напомнил о встрече советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и директора Офиса комиссии по иностранным делам Китая Яна Цзечи, состоявшейся 14 марта в Риме.

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"Встреча Салливана с представителем Китая в Риме ровно об этом", – убежден Фейгин.

По его мнению, США и Евросоюз пытаются убедить даже оппонентов в том, что один человек, президент России, сегодня "грозит всем подряд ядерной бомбой", и с этим надо что-то делать.

"Конечно, они озабочены, конечно, они занимаются устранением Путина. Его ликвидация была бы лучшим из возможных вариантов, потому что это бы решило массу проблем", – заявил правозащитник.

Вместе с тем он подчеркнул, что Запад не может брать на себя ответственность за ликвидацию Путина, по крайней мере до того момента, пока тот не пустит в ход ядерное оружие. Это задача российских элит.

"Никому, кроме Путина, не хочется войны. Даже Китай не хочет никакой войны. Все хотят торговать, хотят процветания и хотят, чтобы люди не гибли, потому что они ответственны перед своим народом. Путин ни перед кем не ответственен, поэтому его устранение сейчас является главной задачей", – подытожил Фейгин.

Как писал OBOZREVATEL, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что в России сложились предпосылки для свержения диктаторского режима. Из-за войны против Украины Путин катастрофически теряет поддержку олигархов из своего окружения.