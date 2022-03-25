С участием президента США Джо Байдена в Брюсселе состоялись саммиты НАТО, ЕС и G7, всецело посвященные российско-украинской войне. На всех трех саммитах были озвучены запросы Украины, представленные в видеообращениях президента Владимира Зеленского. Тем не менее сильные мира сего не приняли решение предоставить Украине ресурсы для эффективного контрнаступления на захваченных Россией украинских территориях. Но все же были сделаны шаги, немыслимые до начала войны, пишет Алексей Ижак для zn.ua..

Главным вопросом внеочередного саммита НАТО было то, как помочь Украине выстоять в войне с Россией, не превращая ее в глобальную. После месяца боев, интенсивность которых не уступает сражениям Второй мировой войны, вряд ли кто-то в НАТО сомневается, что Россия ведет конвенциональную войну на пределе своих возможностей и не может в ней победить. Но страны Альянса боятся, что разгромное поражение России в такой войне (а это возможно в случае предоставления Украине тяжелых вооружений) спровоцирует ее на эскалацию с использованием химического, биологического и даже ядерного оружия.

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Поэтому вооружение, которые позволило бы Украине проводить эффективные операции в контрнаступлении, — танки, боевые самолеты, реактивные системы залпового огня и тактические ракеты — предоставлено не будет. Вместо этого будет еще больше тактических систем — прежде всего противотанкового оружия и войсковых средств противовоздушной обороны.

О расширении номенклатуры предоставляемых тактических систем в НАТО благоразумно молчат: Россия должна узнавать о них на поле боя, а не из прессы. Но по комментариям можно судить, что новое оружие должно исключить повторение трагедии Мариуполя, практически уничтоженного российской артиллерией и авиацией. Украине помогут сдержать Россию от использования разрушительных конвенциональных систем вооружений, возможно, и от морских десантов.

Новым стало обещание Украине средств химической, биологической и радиационной защиты. Это устойчивый военный термин, означающий готовность войск к действиям в условиях применения оружия массового поражения — химического, биологического и ядерного. В США уверены, и в НАТО согласны, что угроза химической и биологической атаки России против Украины высока. На саммите была даже прочерчена "красная линия": в случае подобной атаки НАТО ответит соразмерно. Но публично не было сказано, как именно. Неопределенность в данном случае считается дополнительным фактором, сдерживающим Россию. Но, возможно, конкретных планов, о которых можно было бы объявить, пока просто нет.

Другим военным доменом, в котором НАТО опасаются эскалации со стороны России — кибервойна. Вопрос обсуждался на саммите, но публично о принимаемых мерах сказано ничего не было.

Саммит G7 прошел в штаб-квартире НАТО по приглашению Германии с участием генерального секретаря Альянса. Рассматривались вопросы глобальной экономики в условиях начавшейся изоляции России. Главным вопросом, как можно судить по комментариям, была роль Китая в новых условиях и его позиция в отношении российско-украинской войны.

Китай обещал не оказывать России военной помощи, но упорно настаивает на продолжении экономического сотрудничества с ней и призывает к снятию с нее санкций. После введения США запрета на операции с российским золотом, которому могут последовать другие члены "Большой семерки", резервы в юанях остаются последним ликвидным активом России. Неизвестно, какие решения были приняты "Большой семеркой". Но можно прогнозировать, что экономическое давление на Россию будет нарастать настолько, насколько оно будет приемлемо для экономик G7.

Саммит Евросоюза рассматривал три ключевых вопроса — заявку Украины на членство, гуманитарную помощь Украине, энергетическое эмбарго против России. По первому вопросу позиция для нашей страны неутешительна: ускоренного членства не будет. Заявка будет рассматриваться по обычной процедуре, дабы не провоцировать других желающих. Что касается гуманитарной помощи, то она будет предоставляться в высоких объемах. Речь идет прежде всего о помощи беженцам из Украины и дипломатическом давлении на Россию с целью предоставления гуманитарных коридоров в украинские города.

Энергетическое эмбарго, несмотря на скачок цен на энергетические ресурсы, обрело практические очертания в форме "сокращения зависимости". Россия попыталась повлиять на позицию ЕС, потребовав расчетов за российский газ в рублях. Но, похоже, это лишь укрепило европейскую решимость.

Что можно сказать более-менее уверенно, так это то, что отказ от закупок российского угля может быть практически немедленным, отказ от российской нефти потребует месяцев, если не недель, отказ от российского газа потребует "большего времени", то есть, месяцы и даже может быть годы. Но все же речь идет о достаточно близкой перспективе. Вероятно, уже к следующему отопительному сезону в Европе закупки российского газа будут существенно снижены.

Для Украины прошедшие саммиты означают, что закрывать небо, оборонять города, защищаться от морских десантов и освобождать временно оккупированные территории нужно будет самостоятельно, пусть и с помощью все более совершенных тактических систем вооружений. Делать это придется, пока Россия окончательно не выдохнется от потерь на поле боя и экономической изоляции.

У Запада есть видение: идя на большие собственные экономические жертвы, но не жертвуя жизнями своих граждан, помочь Украине отстоять свою независимость и территориальную целостность. Если смотреть из Украины, эта позиция кажется недостаточной, а страх российского ядерного оружия — чрезмерным. Но из Брюсселя некоторые аспекты российско-украинской войны выглядят иначе. Ключевой выбор в отношении России сделан: она не может в нынешнем своем качестве быть влиятельным участником международной системы. Выбор в отношении Украины состоит пока лишь в том, что от нее зависит, какой именно будет международная система после войны.

Но будущее самой Украины в Европе и мире решается на поле боя кровью и напряжением всех сил ее граждан.