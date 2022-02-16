Замгоссекретаря США рассказала, чего добивается Путин стягиванием войск: вторжение будет означать санкции

США считают, что вторжением в Украину будет считаться пересечение границы скопившимися вокруг российскими войсками. И это будет означать санкции.

Об этом заявила в интервью "Европейской правде" заместитель госсекретаря США Венди Шерман. По ее словам, Соединенные Штаты сейчас анализируют различные сценарии и еще будут обсуждать их с украинскими властями.

"Конечно, есть вероятность, что Путин будет держать войска вокруг Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки. Но сложно держать войска месяцами, окружив ими Украину. И как долго это может продолжаться – я не знаю", – отметила Шерман.

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Поэтому, по ее мнению, важно, чтобы США с Украиной и дальше обменивались оценками по этому поводу, а также разведывательными и визуальными данными.

"Да, мы переместили посольство во Львов, но это – временное решение. И мы до сих пор остаемся в Украине! А посольство вернется в свое здание в Киеве, как только это станет возможным", – пообещала дипломат.

Она напомнила о предоставлении кредитных гарантий на сумму до $1 млрд для финансовой помощи Украине.

"С 2014 года мы уже предоставили $5,6 млрд поддержки Украине, включая безопасность. Мы будем и дальше оказывать безопасность, гуманитарную, экономическую поддержку украинскому народу", – заверила замгоссекретаря США.

Как сообщал OBOZREVATEL, США предложат Украине гарантии суверенных кредитов на сумму до $1 млрд. Такая помощь поможет стране с финансированием на международных рынках. Решение о помощи с кредитованием Киева в Штатах приняли на фоне заявлений о возможном военном наступлении России.

Кредитные гарантии станут лишь частью широкого пакета макроэкономической поддержки, предоставление которой рассматривает Вашингтон для Киева в условиях напряженности в отношениях с Кремлем.