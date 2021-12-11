Заместитель председателя КСУ Головатый стал членом Бюро Венецианской комиссии

Заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый в субботу, 11 декабря, был избран членом Бюро Венецианской комиссии, которое является ее главным руководящим органом.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальной странице КСУ в Facebook. Как отмечается, решение было принято во время 129-го пленарного заседания Венецианской комиссии.

По Уставу Венецианской комиссии в состав Бюро входят семь ее членов: президент, три вице-президента и четыре других члена комиссии.

В настоящее время в обновленный состав Бюро Венецианской комиссии входят: президент представитель от Франции; три вице-президента – представители от Исландии, Мальты и Германии; четыре других члена Комиссии – представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины.

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Европейская комиссия "За демократию через право", общеизвестна как Венецианская комиссия, основана в 1990 году, после падения Берлинской стены как инструмент неотложной помощи в конституционном строительстве во время демократических изменений. Со временем она стала всемирно признанным независимым международным форумом, способствующим распространению Европейского конституционного наследия, основанного на триаде общих для всей Европы ценностей – правдивой демократии, правах человека и верховенстве права (правовластии).

Членами Венецианской Комиссии являются все 47 государств–членов Совета Европы, а также 15 государств Азии, Африки, Америки (в том числе США, Канада, Республика Корея, Израиль, Бразилия, Мексика и др.).