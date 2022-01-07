Заместитель директора Atlantic Council об аресте имущества Порошенко: вот так выглядит выборочное правосудие

Арест имущества пятого президента и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко является избирательным правосудием. Не исключено, что по его возвращению в Украину из дипломатического турне политик может быть арестован.

Об этом в Twitter написала заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council Мелинда Харринг.

"Украинский суд заморозил имущество Порошенко в рамках обвинения в государственной измене. Порошенко вне страны, но его могут арестовать, если/когда он вернется позже. Вот так выглядит выборочное правосудие", – считает Харинг.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 января Печерский районный суд в Киеве наложил арест на имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала". При этом еще в ноябре стало известно, что лидер "Европейской Солидарности" передал акции этих двух телеканалов журналистам.