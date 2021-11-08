Порошенко передал акции "Прямого" и "5 канала" журналистам: не дадим уничтожить свободные СМИ

Петр Порошенко передал акции "Прямого" и "5 канала" журналистам. Он подчеркнул: свободные СМИ – это важный институт в каждом демократическом государстве, а стремление властей взять под контроль все медиа в стране – путь к диктатуре.

Об этом он сообщил в видеообращении. По словам пятого президента, в этих целях и создали "закон об олигархах".

"Говорят – правда глаза колет. И потому лайкозависимая власть так стремится заткнуть рот независимым от нее масс-медиа. Главное, для чего придумали так называемый "закон об олигархах", даже не сомневайтесь, – это взять под полный контроль средства массовой информации", – подчеркнул Порошенко

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"Информационные службы большинства телеканалов и так находятся в оперативном управлении руководства государства. Но просто аренды власти уже мало. Она хочет забрать эти каналы в фактическую собственность, хочет определять номинальных покупателей, когда заставит нынешних владельцев с помощью "закона об олигархах" продать свои масс-медиа ресурсы", – констатировал пятый президент.

По его словам, власти применяют такую же технологию, как Путин в России в начале нулевых: "Прикрывшись якобы борьбой с олигархами, тот взял под контроль телеканалы, подавил свободу слова, уничтожил политическую конкуренцию и построил диктатуру. Но, как говорил Леонид Данилович, Украина – не Россия".

"Скоро уже три года, как власти пытаются уничтожить "Прямой" канал. 21 мая 2019 года прошла инаугурация, и буквально через три дня, 24 мая 2019 года, против тогдашнего владельца канала возбудили уголовное дело. В середине февраля этого года за считанные часы до того, как Совбез мог внедрить санкции против "Прямого" канала, я вынужден был купить акции "Прямого" канала, чтобы взять под свою защиту свободу слова", – напомнил Порошенко.

"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих недавно своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямом" и, конечно, на 5-м канале, который боролся с цензурой еще во времена Оранжевой революции и Революции Достоинства. Часть этих журналистов – народные депутаты. По закону свои пакеты они передали в управление телеканалам, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа", – сообщил Порошенко.

"Украина – это Европа. И свободные СМИ – это важный институт в каждом демократическом государстве. Мы не дадим уничтожить завоевания Революции Достоинства. Мы не позволим построить в Украине диктатуру, подобную режиму Путина или Лукашенко", – подытожил Порошенко.

Со своей стороны, журналисты "5 канала" на своем сайте сообщили о создании нового медиа-холдинга "Свободные медиа". Его владельцами являются медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива медиа. Отмечается, что таким образом трудовые коллективы являются крупнейшим акционером.

"В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам, то есть опять-таки – их трудовым коллективам. Таким образом они полностью придерживались требований законодательства по устранению конфликта интересов и исключили возможность какого-либо давления со стороны политиков на менеджмент каналов или их редакционный совет или любые способы влияния на редакционную и информационную политику каналов", – говорится в материале.

Медиа-холдинг "Свободные медиа" приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах "5 канал" и "Прямой". В издании отметили, что приобретение было совершено по рыночной цене.

"Значительная сумма соглашения отражает существенный вклад, который семья Порошенко и связанные с ней компании внесли в создание, поддержку и развитие свободной демократической печати", – отметили в СМИ.

Важно также, что документы соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль "Свободных медиа".

В издании публично заявили, что намерены сохранить свободу слова в стране и не допустить репрессий против независимых СМИ.