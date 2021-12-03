Законопроект Зеленского о множественном гражданстве будут рассматривать в 2022 году, – нардеп

Законопроект о введении двойного и более гражданств в Украине будет вынесен на рассмотрение Комитета Верховной Рады уже в 2022 году. До этого инициатива, заявленная президентом Владимиром Зеленским 1 декабря, должна получить заключение Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ).

Об этом агентству УНН рассказал председатель комитета парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец. Он заметил, что его ведомство уже обратилось за госэкспертизой нормативного акта.

"Без заключения ГНЭУ мы не можем его рассматривать и делать какие-то предварительные выводы. Однако я убежден с точностью до 90%, что наш комитет рассмотрит законопроект уже в следующем году", – указал Лубинец.

Видео дня

Также он подчеркнул, что инициатива президента может пройти комитет гораздо быстрей, чем попадет уже непосредственно на голосование народным депутатам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, еще до публичного выступления президента с инициативой о множественном гражданстве в Украине, такую вероятность рассмотрели в Совете национальной безопасности и обороны.