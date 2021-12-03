Законопроект Зеленского о множественном гражданстве будут рассматривать в 2022 году, – нардеп
Законопроект о введении двойного и более гражданств в Украине будет вынесен на рассмотрение Комитета Верховной Рады уже в 2022 году. До этого инициатива, заявленная президентом Владимиром Зеленским 1 декабря, должна получить заключение Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ).
Об этом агентству УНН рассказал председатель комитета парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец. Он заметил, что его ведомство уже обратилось за госэкспертизой нормативного акта.
"Без заключения ГНЭУ мы не можем его рассматривать и делать какие-то предварительные выводы. Однако я убежден с точностью до 90%, что наш комитет рассмотрит законопроект уже в следующем году", – указал Лубинец.
Также он подчеркнул, что инициатива президента может пройти комитет гораздо быстрей, чем попадет уже непосредственно на голосование народным депутатам.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, еще до публичного выступления президента с инициативой о множественном гражданстве в Украине, такую вероятность рассмотрели в Совете национальной безопасности и обороны.