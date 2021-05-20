Пресс-конференция Зеленского на 'Антонове': что нужно знать о формате

В четверг, 20 мая, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Гарант подведет итоги после двух лет пребывания на посту главы государства.

OBOZREVATEL собрал все подробности о пресс-конференции Зеленского. Так, мероприятие пройдет в Киеве на территории госпредприятия "Антонов" (ул. Академика Туполева, 1), начало в 12:00.

Пресс-конференция будет транслироваться на украинском и английском языках онлайн в социальных сетях и на официальных страницах Офиса президента.

Зеленский подведет итоги работы на посту президента по истечении двух лет каденции. Также он расскажет о дальнейших планах.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что предстоит достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Зеленского и "обсудить ключевые направления, решения, которые должны быть приняты на протяжение третьего года".

В ОП предупредили, что в связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества журналистов, которые примут участие в мероприятии. Запускать представителей СМИ начнут в 10:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлогодняя пресс-конференция Зеленского состоялась 20 мая 2020 года в Мариинском дворце и разделила украинцев, вызвав среди них споры в сети. Подробнее с главными тезисами главы государства, которые он озвучил к году своего президентства, с фото и видео, можно ознакомиться в материале OBOZREVATEL.

Активисты общественного контроля госзакупок Dozorro проанализировали расходы Государственного управления делами (ГУД) 2020 года. По их данным, организация этого мероприятия обошлась госбюджету минимум в 269 тысяч гривен.