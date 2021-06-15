Зеленский о вероятности роспуска Рады: все должно регулироваться на законодательном уровне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока Верховная Рада работает, ее нет смысла распускать.Сейчас стране нужна и стабильность, и безальтернативность власти.

Как сказал он на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", работа Рады должна регулироваться на законодательном уровне.

"Распускать Верховную Раду нет смысла с точки зрения стабильности. Если не будут работать – тогда нет смысла в работе ВР", – пояснил Зеленский.

Он рассказал, что сегодня под парламентом собрались тысячи бабушек с детьми "в желтых кепочках ОПЗЖ".

"Ну как это выглядит? Наша задача – чтобы у этих бабушек было достаточно денег, чтобы они не выходили... Они прожили жизнь, их уважали на своих работах, есть дети и внуки, они на все это смотрят. Мне кажется, что от бедности надо уходить", – подчеркнул президент.

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Также он затронул тему олигархов, выразив надежду, что Рада поддержит закон о деолигархизации. Но если "вдруг парламентарии захотят превратиться из законников в быстрых бизнесменов", то Зеленский воспользуется законом о референдуме, чтобы найти поддержку у общества.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства считает, что украинский бизнес и политика должны функционировать без поддержки и влияния крупного олигархического капитала.