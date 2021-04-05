Законам, как и политикам, нужен пиар. Прежде чем Верховная Рада примет законопроект, он проходит долгий путь: от первоначальной концепции до голосования. И "в пути" проект может измениться до неузнаваемости. Как пиарщику работать с законами, и сколько нужно человек, чтобы написать текст законопроекта?

Как создаются законы

Над законопроектом никогда не работает один человек. Это всегда коллективный труд, например, юридического департамента государственного учреждения. При этом основная команда может — и даже должна — консультироваться с различными организациями и бизнес-ассоциациями, которые вносят свои правки и гармонизируют закон с общим законодательством.

Работа над законопроектом длится около года, потому что каждый маленький этап его создания достаточно трудоемкий, требует времени и сил. Кроме того, при разработке закона сразу просчитывается механизм его практической реализации — именно эти аспекты требуют больше всего времени на создание, уточнение и синхронизацию. На сайте Верховной Рады, например, законопроект появляется только после регистрации. Это важный этап, юристам и пиарщикам следует заранее продумать, кто, как и когда будет регистрировать проект.

Далее идет распределение по комитетам ВР, которые будут рассматривать законопроект, установление, для кого он профильный. За этим обязательно следует заседание профильного подкомитета, затем — комитета. Только после этого закон могут вынести на первое чтение.

Между регистрацией и первым чтением обычно проходит около четырех, а то и пяти месяцев. Самое сложное время для закона — после первого чтения, потому что это этап правок. Если кто-то хочет оспорить или "завернуть" законопроект, он дает десять тысяч правок. И те, кто закон писал, вынуждены на несколько месяцев погрузиться в юридическую работу, защищать каждую формулировку и находить компромиссы: как с комитетом, который рассматривает правки, так и со стейкхолдером, их предложившим.

Наконец наступает этап второго чтения и, если все благополучно, закон подают на подпись главе Верховной Рады, а после — президенту. Без этого он не может вступить в силу. Если проект дошел до финального этапа, вероятность, что президент наложит вето, — незначительная. Но может произойти так, что закон окажется вне поля зрения президента, и его подписание затянется.

Итак, до регистрации и после законопроект рассматривают разные комитеты ВР: профильные и непрофильные. Согласно регламенту, каждый из комитетов запрашивает дополнительные выводы от своих стейкхолдеров: органов власти, различных институтов и так далее. Для пиарщика важно, чтобы о новом законе узнали все депутаты, которые могут поддержать (или не поддержать) его.

Когда в игру вступают пиарщики

Специалисты по связям с общественностью приступают к работе с первого этапа: как только появляется идея. При этом PR законопроектов может быть "внешним" и "внутренним". Внешняя коммуникация направлена на широкий круг людей, и поначалу в ней нет смысла, поскольку закон может сильно измениться, пока дойдет даже до первого чтения. Тем не менее, каждый закон представляет собой сет практических изменений, и важно с самого начала понимать, на кого эти изменения направлены, кто в них заинтересован, а кто будет настаивать на сохранении статус-кво.

Однако существует еще и внутренний PR, направленный на депутатов, политиков, международные организации и стейкхолдеров, словом, всех тех, кто так или иначе может повлиять на работу над законопроектом и его одобрение (или неодобрение) Верховной Радой. Задача пиарщика — найти как можно больше стейкхолдеров и получить поддержку, например, от бизнес-ассоциаций, общественных объединений, депутатов.

Принцип работы пиарщика с законом — такой же, как и в случае с любым другим проектом. Мы делаем социальный анализ, разрабатываем коммуникационную стратегию для каждого этапа: до регистрации, до первого чтения, до второго чтения и после.

Особенности внутреннего и внешнего пиара законопроектов

Внешний PR — это всегда односторонняя коммуникация, поскольку он не предполагает активного запроса на обратную связь. Это обширная кампания с заданными акцентами. В ярком внешнем освещении нуждаются не все законы, а только масштабные проекты или те, которые ломают привычную общественную систему. Узкоспециализированным законам, не затрагивающим широкий круг людей, массированная внешняя кампания ни к чему — они не вызывают заинтересованности и отклика у большинства.

Другое дело — законы, которые касаются каждого. Легализация медицинского каннабиса, продажа земли, бюро экономической безопасности — это те вопросы, которые вызывают резонанс и влияют на всех. Поэтому они нуждаются во внешнем пиаре, поддержке общественности. Если это заведомо непопулярное решение, пиарщики стараются выйти с сообщением первыми, чтобы сделать негатив управляемым.

А вот внутренний PR всегда проходит в рамках диалога. Он подразумевает встречи со стейкхолдерами, письма поддержки, которые они направляют в профильные комитеты или саму Верховную Раду.

Львиная доля работы пиарщика — это обработка больших массивов информации. Потому что любой закон на материальном уровне представляет собой огромные пачки документов. И далеко не все стейкхолдеры разбираются, о чем идет речь в этих бумагах, ведь это зачастую не их специализация. Поэтому пиарщику нужно сделать короткие и понятные брошюры на 4-5 страниц, которые можно использовать на презентациях. Огромную роль играет образование стейкхолдеров и разъяснение для них, что закон предлагает, как он будет практических реализован. Минимизация разных прочтений закона — одна из ключевых целей PR.

Как обстоят дела с пиаром законопроектов в Украине

Современный рынок требует активной совместной работы PR-специалистов и юридической команды, создающей законы. Когда мы это поняли, сразу начали искать людей, которые могут общаться с депутатами, вести карту коммуникаций, собирать базу данных и курировать одновременно работу над законом и его PR-кампанию. Оказалось, что таких людей в Украине не было.

Более того, мы столкнулись с огромными сложностями при попытках разобраться в том, как проходит процедура принятия закона. Разные депутаты по-разному описывали этот процесс, вплоть до того, что слова одного человека противоречили словам другого. Поэтому нам пришлось вникать во все самостоятельно. Тогда мы поняли, что GR не хватает грамотного проектного менеджмента, и решили сделать такую услугу самостоятельно.

Приходя в пиар законопроектов, важно помнить, что здесь нет черного и белого — однозначных "друзей" и "врагов". Пиарщик активно сотрудничает с оппонентами, и они могут поддержать законопроект из каких-то собственных соображений.

Каждый закон — это работа со всеми стейкхолдерами, по сути, с самого начала. Не всегда личные отношение к законодательному субъекту точно могут предсказать поддержку на комитете или голосовании. Здесь важно, кроме всего прочего, учитывать и интересы каждого стейкхолдера, и внутреннюю подоплеку их интересов, и то, насколько активно они готовы их защищать.

К тому же коммуникация между министерствами и политическими силами построена на личных взаимоотношениях. Однако следует быть готовыми и к тому, что союзники и оппоненты будут нарушать договоренности — увы, это распространенная практика.

Большое значение имеет подготовка кампании, тайм-менеджмент. Особенно с учетом того, что другие министерства или партии могут готовить похожий законопроект или специально внести альтернативный, чтобы сбить или, как минимум, замедлить рассмотрение закона. И если не продумать стратегию, начать кампанию без подготовки, преимущество окажется на стороне "конкурентов".

Работая над законопроектами, не стоит недооценивать своих оппонентов, всегда важно помнить об альтернативах и критически относиться к собственной работе. Тогда оппонентам будет сложно предложить более сильную альтернативу. Поэтому главная ошибка пиарщиков — это самонадеянность.

Важно еще до начала PR-компании проконсультироваться с работающими над проектом юристами, которые разъяснят основные положения самого закона, а также подскажут, кто может быть "за", а кто "против" этого проекта. Такое совещание с юристами намного упрощает работу пиарщика, делает понятным контекст.

Идеальная команда для работы над законом — это юристы, пиарщики, проектный менеджер, ответственный за таймлайн, а также нужен человек по связям с бизнесом. Грубо говоря, команду можно разделить на три части. Первая — те, кто будет общаться с министерствами и комитетами, политиками. Вторая часть — специалисты, которые будут собирать и анализировать правки, работать над законом с юридической точки зрения. И третья часть команды — пиарщики, которые будут общаться с аудиторией: бизнесом, международным сообществом и так далее. Объединяет команду и курирует ее работу проектный менеджер.

Раньше менеджментом занимались юристы или лоббисты, однако сейчас ситуация меняется. В проектный менеджмент приходят люди с опытом в сферах, где есть привычка к структурированию процессов и четкие дедлайны, например, IT. Зачастую они справляются с задачами менеджмента даже лучше, чем политики или юристы. Так структурированный подход к данным и умение работать с интересами оппонентов если не перевешивает "личные отношения", то становятся не менее ценными при коммуникации.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.