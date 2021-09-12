Закон об олигархах приведет к превышению полномочий президента и нарушения прав человека, – Денисова
Проект закона об олигархах предусматривает превышение конституционных полномочий президента и СНБО и нарушение базовых прав человека.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время выступления на форуме YES в Киеве.
"Какая проблема этого закона? Первое, является безусловно преувеличения полномочий СНБО и Президента. Однако, нам не нужно забывать о правах человека. Согласно этому законопроекту человек, когда будет приниматься решение об ограничении его в правах, не имеет никакой возможности себя защитить, оказать устные или письменные возражения", – заявила Людмила Денисова.
Ранее Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.
10 сентября Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.
Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Сам проект закона об олигархах на YES раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии и верховенства права.