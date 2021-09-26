Закон об олигархах нужен для отвлечения внимания украинцев, – Тимошенко

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко убеждена, что у закона об олигархах есть конкретная цель. Он якобы придуман властью, чтобы отвлечь внимание украинцев от проблемы тарифов на газ и коррупции в "Нафтогазе".

Об этом Тимошенко заявила на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". По ее словам, скандальное голосование должно было увести от заявлений топ-менеджера "Нафтогаза" о себестоимости украинского газа на уровне 1 грн/куб. м при продаже газа населению по 7,99 грн/куб. м.

"А я вам скажу, почему это делается. Это делается только для одной цели. 64 миллиарда украдено в "Укрзалізниці". 225 млрд в НАК "Нафтогаз". Вы же не знаете об этом скандале, а его закрыли всеми этими громкими событиями. И все телевизионные каналы показывают эти громкие события, пустые абсолютно", – сказала Тимошенко.

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Политик отметила, что принятый Радой закон об олигархах абсолютно нерабочий и в ближайшее время будет отменен из-за грубого нарушения Конституции.

"Так как процедура была грубо нарушена, теперь любой из депутатов собирает подписи и может обратиться в Конституционный суд. Железобетонное основание отменить за нарушение процедуры этот "антиолигархический" закон, как принятый неконституционным способом. Я вам гарантирую, что он будет отменен", – пообещала лидер "Батьківщини".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде под давлением президента Владимира Зеленского приняли закон "Об олигархах", который фактически позволяет главе государства "назначать" олигархов и ограничивать их права.

Это произошло еще до получения рекомендаций Венецианской комиссии, фактически, нарушая процедуру.