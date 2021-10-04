Закон об олигархах может заблокировать борьбу с ними? Зубко указал на проблему

Закон об олигархах может полностью заблокировать борьбу с ними. Как и многие другие законы, которые были приняты в "турборежиме", он вряд ли заработает.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2014-2019 годах Геннадий Зубко. "Первый блин точно комом. Он не отвечает на вопрос, каким образом будут бороться с той или иной монополией", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Этот закон может практически заблокировать борьбу с олигархами, потому что одна норма закона противоречит другой. Он может стать пробкой в наполненном сосуде, где много проблем", – предупредил политик.

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"Одно дело – принять закон, и другое – его внедрять", – отметил он. Зубко выразил сомнение в том, что закон об олигархах в его действующей редакции позволит "лишить конкретного олигарха влияния на медиа, или воздействия на монополию, или влияния на политическую группу".

"Я думаю, что министра Малюську надо будет спрашивать по поводу результатов этого закона", – добавил он. По его словам, о том, что закон действительно заработал, можно будет узнать по тому, что "министры начали отчитываться за телефонные звонки или народные депутаты начали отчитываться о встречах на комитетах с посредниками тех или иных олигархических групп".

В этом контексте экс-чиновник добавил, что в Украине следовало бы принять антимонопольное законодательство и закон о лобби, чтобы те или иные преференции, которые получает крупный бизнес от того или иного решения парламента, были прозрачны и понятны.

Как писал OBOZREVATEL, 23 сентября Верховная Рада Украины приняла закон об олигархах. В документе нашли множество ошибок и противоречий.