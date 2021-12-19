Закон об олигархах может стать орудием для преследования нелояльного бизнеса – Financial Times

Западные дипломаты подвергают сомнению украинский закон об олигархах. Они считают, что этот закон может стать инструментом преследования нелояльных президенту страны представителей бизнеса.

Об этом говорится в статье британской газеты Financial Times.

"Закон об олигархах – "не самое лучшее решение", – сказал западный дипломат в Киеве.

"Чтобы дать отпор олигархам, нам необходимо улучшить антимонопольное законодательство, ускорить судебную реформу и создать антикоррупционные институты", - говорится в статье.

Опрошенные Financial Times эксперты и дипломаты сошлись во мнении, что закон об олигархах позволит президенту Владимиру Зеленскому выборочно преследовать тех представителей бизнеса, которые нелояльны к нему.

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"Эксперты и дипломаты опасаются, что Зеленский может использовать закон об олигархах для выборочного преследования нелояльных представителей бизнеса", – отмечают в Financial Times.

В первую очередь, это касается близкого к президенту олигарха Игоря Коломойского.

"Вопрос о том, применяется ли одинаковый подход ко всем олигархам", – сказала Дарья Каленюк, директор "Центра противодействия коррупции". Она указала на положительный охват Зеленский на конкретных национальных каналах", – говорится в статье.

Напомним, закон об олигархах был принят 23 сентября, а подписан президентом 5 ноября. Он находится на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении положений о правах человека. Вывод комиссии ожидается в середине января 2022 года.