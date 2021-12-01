Закон 5600 написан, чтобы защищать интересы одного олигарха – Гончаренко

Закон №5600 нельзя называть "антиолигархическим", поскольку он защищает интересы олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя нормы законопроекта, принятого Верховной Радой во втором чтении.

Как поясняет нардеп, закон содержит нормы, свидетельствующие об избирательности власти при подходе к налогообложению, в том числе – в вопросах недропользования.

"Смотрите сами. В законе, который якобы писался, чтобы наполнять госбюджет на средства недропользователей, обложили рентой железные рудники Ахметова. При этом Коломойского, монопольно добывающего марганцевую руду, – "забыли", – констатирует Гончаренко.

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Он также выразил убеждение, что весь закон №5600 был написан для того, чтобы защищать интересы Коломойского, поэтому президенту Зеленскому не следует называть его элементом борьбы с олигархами.

"Зеленскому надо, как говорится, или крестик снять, или трусы надеть. Хотя публично не называть этот закон "антиолигархическим". И признать наконец, что весь этот закон написан только ради того, чтобы Коломойский и дальше получал свои миллиарды из карманов украинцев." А президент, как верный Санчо Панса, обеспечит ему максимальную защиту и отсутствие налогов", - резюмировал Гончаренко.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом "ресурсный" закон, повышающий налоги для всех украинцев и целый ряд предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Избежать повышения налогов, по оценкам экономистов, удалось лишь нескольким отраслям, среди которых марганцевый бизнес Коломойского.

Что касается населения, то законом, прежде всего, вводится так называемый нормативный налог на земельные участки: он будет составлять от 1500 грн в год за гектар. Отдельно налогом в 19,5% обложат доход, который получают украинцы от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на своем земельном участке.