Заигрывания с Китаем, коррупция и олигархи: почему Байден отказался ехать на "Крымскую платформу"

Накануне Дня независимости в Украине пройдет первый саммит "Крымской платформы". Идея властей: создать международную коалицию, которая потребует возвращения оккупированного полуострова.

Планировалось, что главным гостем станет американский президент Джо Байден. Однако все пошло не по плану. Политик отказался ехать в Киев, а вместо него представлять Штаты будет министр транспорта.

OBOZREVATEL разобрался, почему так произошло и чего стоит ожидать украинцам от "Крымской платформы".

Это международная площадка по обсуждению путей деоккупации Крыма. Ее инициатором выступил президент Владимир Зеленский. На первых этапах саммит нужен для обсуждения проблем оккупированного Россией полуострова.

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"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях:

первый – самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств;

второй – уровень глав МИД и министров обороны;

третий – межпарламентский уровень;

четвертый – уровень экспертов.

Планируется, что участники саммита подпишут итоговый документ, который будет охватывать все ключевые вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма.

"Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит завершится итоговым документом, какой-то политической декларацией, которая будет содержать все ключевые вопросы и проблемные сферы в отношении временной оккупации Крыма Российской Федерацией", — заявлял представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

Первый саммит состоится уже 23 августа, накануне Дня Независимости. В нем, как объявлял ранее глава государства, будут представлены около 30 стран.

Официальный список гостей пока держится в секрете – из-за возможности "давления России" на них. Но уже известно об участии президентов Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Словакии, а также главы Евросовета Шарля Мишеля. Остальные заявленные страны пока не определились со своим представителем, а это:

Германия;

Франция;

Турция;

Великобритания;

Молдова;

Япония;

Канада.

Ориентиром для многих стран должна была стать позиция американской администрации. В Украине надеялись, что представителем Штатов на "Крымской платформе" станет президент Джо Байден.

"Мы возлагаем на это большие надежды (на саммит – Ред.). Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие. Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23-го числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать", — заявлял лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Однако украинские надежды не оправдались: на выходных помощник госсекретаря США Джордж Кент сообщил, что ни президент Байден, ни вице-президент Харрис не приедут в Киев для участия в саммите. А накануне Джемилев назвал имя американского посланника – это министр транспорта Пит Буттиджич, который в 2020 году претендовал на пост президента Штатов.

Со скандалом отказалась от участия Урсула фон дер Ляйен – председатель Еврокомиссии. Официальная причина – слишком загруженный график. Такая реакция на приглашение Зеленского возмутила европейских дипломатов, поскольку в назначенные Киевом даты — 23 и 24 августа — институты ЕС обычно находятся в летнем отпуске.

"К сожалению, глава не может дать положительный ответ на приглашение из-за особо напряженной повестки дня в рассматриваемые дни. Заранее благодарю за понимание", – говорится в письме.

Кроме того, в ЕС считают, что отказ фон дер Ляйен ставит под сомнение взгляды главы Еврокомиссии в поддержку Украины в противостоянии вооруженной агрессии России.

По мнению дипломата Александра Левченко, не приедет на саммит в Киев также немецкий канцлер Ангела Меркель. "Сейчас на нее оказывается определенное политическое давление. В частности, из-за того, что немецкий бизнес хотел бы развивать отношения с Россией", – отметил он.

В России на "Крымскую платформу" отреагировали так, как и ожидали от страны-агрессора. Там считают все усилия Киева по возвращению оккупированного полуострова нелегитимными и воспринимают их как "угрозу агрессии против двух субъектов РФ".

Как уже говорилось, представителем США на "Крымской платформе" станет министр транспорта Пит Буттиджич. В прошлом он был кандидатом в президенты, а сейчас – видный функционер Демократической партии. Однако в Украине политик мало кому известен, да и к деоккупации Крыма он имеет очень опосредованное отношение.

"Этот отказ не является чем-то показательным – о том, что Байден не приедет, было понятно уже давно. Но раньше еще можно было надеяться на приезд вице-президента или же госсекретаря. То есть присутствие США на "Крымской платформе" будет на уровне формального представительства. Следовательно, и вес этого мероприятия для США и для других партнеров, к сожалению, невысок", – отметил украинский политик Тарас Чорновил.

Главной причиной отказа Байдена Чорновил называет сегодняшние события, происходящие в Украине, – из-за которых наша страна "воспринимается Штатами как абсолютное чуждое их ценностям государство". В частности, это:

уровень коррупции;

влияние олигархов;

заигрывания с Китаем.

"Да, США поддерживают Украину в противостоянии с Россией, будут оказывать нам военную помощь, но они не рассматривают нас как партнера. Поэтому каждый раз, когда идет дискуссия о том, кому из двух партнеров США сделать приятное, Штаты всегда балансировали. В частности, в ситуации с "Северным потоком-2" одна чаша весов освободилась и США полностью сыграли в игру Германии из-за того, что Украины как партнера для них не было", – подчеркнул политик.

Еще одна причина – непонятная концепция "Крымской платформы". "Западные партнеры на самом деле не понимают, о чем именно здесь говорить, ведь аннексию Крыма они не признают и выражают "глубокую обеспокоенность. О чем дискутировать, если все и так однозначно?! И для чего ехать единомышленникам, если им просто предлагают о чем-то поговорить? Зеленский, возможно, заманивает к себе западных лидеров Крымской платформой, чтобы на следующий день, на 30-ю годовщину независимости, с ними провести торжественный парад", – считает он.

"Крымская платформа" состоится уже через считанные недели. Однако окончательный список гостей до сих пор не составлен. Вызывает вопросы и концепция предстоящего саммита, ведь сейчас это больше похоже на пиар-проект президента. Также сыграет свою роль отказ Байдена, ведь его присутствие не только добавило бы политического веса мероприятию, но и стало сигналом для других мировых лидеров.