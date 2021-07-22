Захарова вспомнила о защите прав человека и заявила, что Киев 'упивался безнаказанностью'. Видео

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова решила вспомнить о Европейской конвенции по защите прав человека. Она считает, что Киев "упивался безнаказанностью".

Так Захарова прокомментировала подачу Россией иска против Украины в Европейский суд по правам человека. Фрагмент ее выступления опубликовал российский пропагандистский телеканал RT (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

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Представитель МИД также заявила о якобы собранном "массиве доказательств", который "будет использован в суде".

"Всякому терпению приходит конец. Полная безнаказанность киевского режима, которой он буквально упивался, а также международные структуры, которые закрывали глаза на бесчинства киевского режима, развязали ему руки", – сказала Захарова.

Напомним, что ранее Россия подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины. Москва обвиняет Киев в гибели мирного населения на Донбассе, водной блокаде Крыма, дискриминации русскоговорящих жителей и российских компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Денис Малюська назвал иск России пропагандистским телешоу.