Министр юстиции Украины об обращении России в ЕСПЧ: спутали суд с шоу на росТВ

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что обращение России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на Украину из-за того, что та не дает воду в Крым с юридической точки зрения – "неминуемое поражение" и больше напоминает пропагандистское ТВ-шоу. В частности, РФ требует вернуть на полуостров подачу пресной воды из Днепра.

Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении, написал в четверг, 22 июля, на своей странице в Facebook министр. Он отметил, что на сайте ЕСПЧ информации о жалобе РФ нет, а в релизе Генпрокуратуры РФ нет объяснений, какие статьи Европейской конвенции по правам человека нарушены изложенными обстоятельствами.

Малюська отметил, что Генпрокуратура и МИД РФ "спутали ЕСПЧ с шоу на российском ТВ и выложили в документе все мифы российской пропаганды".

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В частности, Россия жалуется на якобы ответственность властей Украины за гибель людей в 2014 году на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе; крушение самолета MH17; "подавление свободы слова" в Украине; "дискриминацию русскоговорящего населения"; блокирование Северо-Крымского канала; "нападения на консульства и посольства" РФ в Украине; отказ Киева от оказания правовой помощи российским следователям.

Кроме того, Россия требует суд по правилу 39 регламента ЕСПЧ обязать Украину прекратить блокировку поставок пресной воды в Крым, "ограничение прав нацменьшинств и языковых меньшинств", запрет на вещание русскоязычных каналов, доступ к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении – в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь – у них появится дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения – неминуемое поражение. Но хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы – в их ворота", – написал министр.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, оккупационные власти Крыма оценили ущерб от прекращения Украиной снабжения водой и светом в 1,47 триллиона рублей (около 550 миллиардов гривен).