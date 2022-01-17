Все очевиднее провал путинской авантюры, ставящей целью заставить Запад считаться с Россией и ее претензиями на ближнее зарубежье. Страны НАТО однозначно дали понять России, что она никогда и ни при каких условиях не будет диктовать НАТО – кого и когда будут принимать в ее новые члены.

Более того, Вашингтон предупредил Москву о недопустимости любых провокаций российских спецслужб на территории соседнего государства. Иными словами говоря, история с радиостанцией в Гливице, когда немецкие эссэсовцы, переодетые в форму польских повстанцев, захватили приграничную немецкую радиостанцию 31 августа 1939 года и тем самым спровоцировали начало 2-ой мировой войны, "не прокатит". Даже если завтра ФСБ взорвет 5 жилых домов в Донецке или Луганске и обвинит в этом Киев, никто Москве не поверит и жестокие экономические санкции против России будут введены немедленно. Придумывать повод, который позволит Москве начать масштабные военные действия против Украины, становится бессмысленно.

Что мы имеем в остатке? Загнанную в угол крысу, готовую укусить. Насколько опасна она для Европы и Америки? Только энергетическим шантажом и больше ничем. Для Америки Россия вообще как слону дробина. Неудобства могут почувствовать только страны Балтии, не готовые пока к альтернативным источникам энергии и замене Газпрома. В других странах Евросоюза эта проблема в процессе решения. В итоге крайним может оказаться только Газпром – если он уйдет с европейского рынка или его оттуда попросят уйти, то он туда уже никогда не вернется. Впрочем, для России это не обернется экономической катастрофой. Дамоклов меч для России не газ, а нефть. В случае жестоких санкций Запада против Газпрома и Роснефти или даже эмбарго на покупку нефти в России, экономика РФ просядет гораздо глубже. Как бы не орала российская пропаганда – "нам море по колено" и мы не боимся никаких санкций, но история и статистика показывают обратное.

Доллар в январе 2014 года стоил 33 рубля, а через год в январе 2015 года, как результат введенных санкций, уже в два раза дороже - 65 рублей. Это значит, что в России все подорожало едва ли не в два раза, а зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне. Что случится с российским рынком, если доллар взлетит до 150 рублей? Запахнет жареным. Бесполезно нам доказывать полную экономическую независимость России, которой нет и никогда не было. И чем дальше в лес, тем больше дров. Так что зима обещает быть политически жаркой.