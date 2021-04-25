Задержанные по делу о покушении на Лукашенко признали вину в эфире ТВ Беларуси
Белорусский гостелеканал показал кадры, на которых трое обвиняемых в подготовке покушения на президента страны Александра Лукашенко признают свою вину.
Видео транслировали в эфире телеканала ОНТ. На нем мужчины обсуждали детали дела.
"Признаю себя виновным в участии в заговоре", – сказал один из обвиняемых.
По словам мужчин, они должны были устранить Лукашенко, а потом блокировать внутренние войска и занять несколько символических объектов в центре города, среди которых радиостанция и телевидение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заговорщики о перевороте в стране якобы готовили три сценария покушения на него.
Ранее Лукашенко обвинил власти США в покушении на него и его сыновей. Подозреваемые по его просьбе якобы были задержаны в Москве. В свою очередь, российская ФСБ заявила, что в Беларуси якобы планировался переворот с участием "националистов" из Украины.