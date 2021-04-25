Задержанные по делу о покушении на Лукашенко признали вину в эфире ТВ Беларуси

Белорусский гостелеканал показал кадры, на которых трое обвиняемых в подготовке покушения на президента страны Александра Лукашенко признают свою вину.

Видео транслировали в эфире телеканала ОНТ. На нем мужчины обсуждали детали дела.

"Признаю себя виновным в участии в заговоре", – сказал один из обвиняемых.

По словам мужчин, они должны были устранить Лукашенко, а потом блокировать внутренние войска и занять несколько символических объектов в центре города, среди которых радиостанция и телевидение.

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