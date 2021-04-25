Лукашенко заявил, что его планировали убить 9 мая: снайперу готовили $1 млн

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заговорщики о перевороте в стране якобы готовили три сценария покушения на него.

Как сообщает "БелТА", об этом 24 апреля Лукашенко сказал, общаясь с журналистами в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.

По его словам, один из сценариев заключался в "ликвидации" Лукашенко во время парада 9 мая, другой – в нападении на президентский кортеж с использованием гранатометов, а третий – на загородную резиденцию главы государства.

Для уничтожения Лукашенко и его резиденции якобы "выделялось 10 миллионов долларов, а на снайпера – 1 миллион долларов". В числе заговорщиков, как утверждает Лукашенко, был сотрудник спецслужб, благодаря которому якобы "хотели поднять армию".

А политолог Александр Федута, который был задержан и назван одним из заговорщиков, по словам Лукашенко, работал в его предвыборном штабе. Туда он попал якобы по ходатайству бывшего премьер-министра Вячеслава Кебича.

"Подкинул (Кебич, – ред.) мне (Федуту, – ред.) в штаб, чтобы знать, что у меня делается. А какой у меня штаб? Всего пять человек было. И он, сидя возле меня, информировал команду Кебича. Ну вот такой он человек. Конечно, мне смешно: Федута – революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции", – заявил Лукашенко.

Он также пообещал в ближайшее время обнародование новых материалов дела. "Это еще цветочки", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко обвинил власти США в покушении на него и его сыновей. Подозреваемые по его просьбе якобы былизадержаны в Москве. В свою очередь, российская ФСБ заявила, что в Беларуси якобы планировался переворот с участием "националистов" из Украины.