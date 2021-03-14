Киевская областная организация Слуги народа свергла своего руководителя Александра Дубинского! Которого вчера партийный съезд избрал в руководство партии Слуга народа.

Однако вчера глава СН Александр Корниенко обьявил о проведении экстренной партийной конференции "по требованию партийцев".

По данным Цензор.Нет, новым главой областной партийной организации избран народный депутат Андрей Мотовиловец. Мотовиловец вчера был избран на съезде СН заместителем главы партии.

Информацию об избрании Мотовиловца только что подтвердил сам народный депутат.

Похоже, что задача зачистки человека Коломойского из партии согласована лично Зеленским.

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