Достаточно большое количество людей, с которыми я участвовал в дискуссиях по теме крайней угрозы полномасштабной войны и нападения РФ, приводили в качестве аргумента версии "Точно нападёт" следующий:

"Путин не выбрасывал бы столько денег зря на простые учения."

Во-первых, пояснял я, на кону стоят серьезные санкции против СП-2, в который Путин и Ко уже вложили не сопоставимо больше денег. Но еще больше он позволит заработать в будущем, не говоря уже о геополитической подоплёке проекта.

И в контексте гибридной войны с Украиной в том числе.

Во-вторых, и это не менее важная причина, которая имеет транцедентальную подоплеку, но от того ещё более значимая.

Для русских правителей сам звук бряцания оружием и способность дать осознание того, что они еще могут "повторить", (пусть даже против своих "братьев", с которыми Берлин брали в 45-м), является столь же беспроигрышным трюком и инструментом манипулирования, как и пляска кобры под дудку фокусника.

Русский народ приходит в неописуемый восторг от прослушивания этой музыки, радующей ухо рядового зрителя "Воскресного вечера " с Соловьевым.

Вот это и есть настоящая "скрепа". Что ни на есть "духовная ". А не все это потешно-показное православие восточного обряда.

Так что Путин точно не прогадал в этой игре двух престарелых мачо. И СП-2 в итоге достроит, и свою легитимность среди "бандерлог", выражаясь языком Киплинга, утвердит.

А нам ещё нужно пристально наблюдать за действиями наших властей. Как-бы там кулуарно не договорились о какой-нибудь "зраде".

Вспомним , к примеру как Арахамия рассуждал вслух о том, "что,он бы лично дал воду в Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса".

Или попытку создать Консультативный совет при ТКГ.

Или формулу Штанмаера закрепить законодательно.

Так что не теряем бдительности!

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