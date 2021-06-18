Забуранная: республиканцы и демократы в США поддерживают курс Зеленского по Донбассу

Представители Республиканской и Демократической партии США поддерживают курс президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Леся Забуранная.

"Вы знаете, я хочу разделить с вами такое мнение. Дело в том, что в мае я имела ряд визитов, как парламентарий, в первую очередь с конгрессменами, причем как Республиканцами, так и Демократами, и вообще, представителями правительства, которые занимаются украинским вопросом", – рассказала она.

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По ее словам, стоит обратить внимание на те слова Байдена, которые он сказал после встречи с Путиным.

"Прежде всего, на сегодняшний день американцы, повторюсь и Республиканцы и Демократы, совершенно четко поддерживают тот курс Владимира Зеленского, которого он придерживается в настоящее время в вопросах урегулирования военного конфликта. Что я имею в виду? Совершенно верно, что сегодня невозможно без потери территориальной целостности и суверенитета Украины провести выборы и соблюдать Минские договоренности и начать с выборов на оккупированной территории", – отметила депутат.

Она также сообщила, что у нас есть первый большой успех президента Зеленского в контексте нового сотрудничества с американским президентом.

"Мы должны приложить все усилия и здесь действительно распределяться по политическим силам и личным убеждениям. Нам нужно идти определенным единым фронтом и отстаивать то, что лучше для Украины", – констатировала Леся Забуранная.