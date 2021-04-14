Забродский рассказал детали обсуждения в Раде ноты МИД Молдовы о похищении Чауса

Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждали содержание ноты МИД Республики Молдова о похищении судьи Николая Чауса.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский. Он также сообщил, что на заседании присутствовал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

"Сегодня во время заседания коснулись недавних событий, связанных с похищением и возможным нахождением на территории Украины судьи Чауса и причастности к этому ряда специальных служб, в частности, из Украины", – отметил Забродский.

Он напомнил, что в СМИ появилась копия и содержание ноты Молдовы, которая была объявлена Украине.

"Якобы во время этой операции были задействованы транспортные средства, принадлежащие посольству Украины в Молдове, и соответствующие офицеры ГУР Министерства обороны. На оба вопроса комитет получил ряд ответов – с одной стороны от главы ГУР, с другой стороны – от представителей внешней разведки Украины" , – также сообщил генерал Забродский.

Он отметил, что представители Службы внешней разведки Украины и ГУР отрицают любую причастность к этим событиям, а также выразил надежду, что к следующему заседанию, на которое пригласили главу Службы внешней разведки, нардепы будут знать больше.

"Возможное последствие – это существенное ухудшение отношений с Республикой Молдова. Это наш стратегический партнер, который, кстати, прикрывает наш западный фланг и на территории которого уже находятся российские войска в виде миротворческого контингента Приднестровья. Явно не в национальных интересах Украины ухудшать эту ситуацию. И тем более способствовать каким-то образом дискредитации действующего президента Республики Молдова, так как, к сожалению, альтернативой ей является только пророссийские силы", – подчеркнул генерал.

Он также сообщил, что члены комитета поддержали решение вызвать на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и начальника разведки Валерия Кондратюка.

"Предложение, которое было внесено, в частности, представителями нашей фракции и фракции "Голос", по заслушиванию на следующем заседании комитета главы Службы внешней разведки, в том числе по вопросу, связанному с перемещением через государственную границу судьи Чауса, нашла понимание и была закреплена соответствующим голосованием членов комитета", – сказал Забродский.