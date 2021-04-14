Забродський розповів деталі обговорення у Раді ноти МЗС Молдови щодо викрадення Чауса

Під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорювали зміст ноти МЗС Республіки Молдова щодо викрадення судді Миколи Чауса.

Про це повідомив народний депутат з фракції "Європейська солідарність", Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський. Він також повідомив, що на засіданні був присутній начальник ГУР МО Кирило Буданов.

"Сьогодні під час засідання торкнулися нещодавніх подій, пов’язаних із викраденням і можливим знаходженням на території України судді Чауса і причетності до цього низки спеціальних служб, зокрема, з України", – зазначив Забродський.

Він нагадав, що у ЗМІ з’явилася копія і зміст ноти Молдови, яка була оголошена Україні.

"Начебто під час цієї операції були задіяні транспортні засоби, які належать посольству України в Молдові, і відповідні офіцери ГУР Міністерства оборони. На обидва питання комітет отримав ряд відповідей – з одного боку від очільника ГУР, з іншого боку – від представників зовнішньої розвідки України", – також повідомив генерал Забродський.

Він зауважив, що представники Служби зовнішньої розвідки України та ГУР заперечують будь-яку причетність до цих подій, а також висловив сподівання, що до наступного засідання, на яке запросили голову Служби зовнішньої розвідки, нардепи знатимуть більше.

"Можливий наслідок – це суттєве погіршення відносин з Республікою Молдова. Це наш стратегічний партнер, який, до речі, прикриває наш західний фланг і на території якого вже знаходяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту Придністров’я. Явно не в національних інтересах України погіршувати цю ситуацію. І тим більше сприяти якимось чином дискредитації діючого президента Республіки Молдова, тому що, на жаль, альтернативою їй є лише проросійські сили", – наголосив генерал.

Він також повідомив, що члени комітету підтримали рішення викликати на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і начальника розвідки Валерія Кондратюка.

"Пропозиція, яка була внесена, зокрема, представниками нашої фракції і фракції "Голос", щодо заслухання на наступному засіданні комітеті очільника Служби зовнішньої розвідки, в тому числі з питання, пов’язаного з переміщенням через державний кордон судді Чауса, знайшла розуміння і була закріплена відповідним голосуванням членів комітету", – сказав Забродський.