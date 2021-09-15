Юлия Тимошенко с мужем отпраздновали годовщину свадьбы: Спасибо, любимый!

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко поздравила своего мужа – украинского бизнесмена Александра Тимошенко – с годовщиной свадьбы. Официально их союз длится уже 42 года: пара поженилась 15 сентября 1979-го.

В день праздничной даты 60-летняя политик опубликовала в Instagram совместное фото с супругом. На снимке мужчина и женщина позируют, взявшись за руки. Интересно, что одеты они в одной цветовой гамме – пастельно-телесной.

Образ народной избранницы дополняет легкий, почти незаметный макияж и простой хвостик на затылке.

Пара при этом смотрит в камеру, а на фоне можно различить декорации: воздушные шары в форме сердечек и буквы (похоже, это надпись Love, то есть любовь), а внизу снимка виднеются цветы.

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"Наша очередная годовщина. Спасибо, любимый", – написала нардеп в своем посте.

Напомним, что Александр и Юлия поженились еще в студенческие годы. Как рассказывала тетя экс-премьер-министра Украины, ее племянница познакомилась с будущим супругом в пионерлагере. Они оба были вожатыми.

В 1980 году у молодой семейной пары родилась дочь Евгения. Сейчас у супругов уже трое внуков.

Александру Тимошенко 61 год. Он является директором компании "Единые энергетические системы Украины" и связан с десятком других фирм.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тимошенко засветилась в Верховной Раде в новом образе и удивила похудевшей фигурой. Тогда для выхода в свет она выбрала деловой костюм черного цвета.