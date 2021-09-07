60-летняя Тимошенко пришла в Раду похудевшей и в стильном костюме. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко засветилась в Верховной Раде в новом образе и удивила похудевшей фигурой. Для выхода в свет она выбрала деловой костюм черного цвета.

Пользователи сети оценили лук нардепа и засыпали ее комплиментами. Соответствующее фото политик опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Тимошенко появилась на публике в черном костюме, состоящем из пиджака с бисером и юбки-карандаш. Такой лук подчеркнул похудевшую фигуру депутата.

Кроме того, 60-летняя нардеп сделала аккуратную прическу в виде собранных волос и нежный макияж. Также она дополнила образ аксессуарами – очками в черной оправе и серебряными серьгами.

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"Первый звонок по-депутатски! Новый сезон, новые вызовы, новые задачи! Идеальное время объединяться ради Украины и конкретных результатов для людей!" – подписала снимок Тимошенко.

Украинцы остались в восторге от нового образа депутата. Многие написали свои комментарии под публикацией.

"Красивые очки, тоже хочу себе такие", "Очень красивая", "Боже, какая женщина!", "Шикарный лук", "Юля похорошела", – пишут люди.

Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Тимошенко пришла на презентацию рукописной Библии в Софии Киевской в элегантном образе. Она была одета в блузку с прозрачными рукавами и белую юбку-карандаш. Свой лук депутат дополнила кремовыми босоножками на платформе и шпильках.