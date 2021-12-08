Юлия Мендель на OBOZREVATEL: задайте экс-пресс-секретарю президента острый вопрос

В четверг, 9 декабря, на телеканале OBOZREVATEL состоится эфир авторской программы Вадима Колодийчука "Острый вопрос". В нем примет участие бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Как известно, она занимала этот пост в течение двух лет, с июня 2019 года по июль 2021 года.

В 2019 году Юлия Мендель вошла в сотню самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус", а в 2021 году оказалась в первой сотне самых успешных женщин Украины по версии издания "Новое время".

Во время эфира на телеканале OBOZREVATEL ей придется отвечать на острые вопросы читателей сайта. Задать их может любой желающий.

Видео дня

Прямой эфир с Юлией Мендель начнется в четверг, 9 декабря, в 17.30.