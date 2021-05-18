Яценко вошел во фракцию "Батьківщина" в Раде

Народный депутат Антон Яценко вошел во фракцию "Батьківщина". До этого он был внефракционным.

Как сообщил на заседании Верховной Рады первый вице-спикер Руслан Стефанчук, изменение произошло в соответствии с поданным нардепом заявлением.

Яценко был избран в парламент как беспартийный самовыдвиженец по округу №200 в Черкасской области.

В сентябре 2019 года вошел в депутатскую группу "За майбутнє". Однако в феврале 2021 года вышел из нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яценко заявил, что причиной выхода из группы "За майбутнє" было его желание строить свой политический проект.

"Как вы знаете, у меня есть своя партия. "За майбутнє" – это тоже партия. Возникла идея, что надо строить свой политический проект, и чтобы люди не путались, чтобы знали, что я представляю свою партию, а не партию "За майбутнє", я решил сделать официальное заявление о выходе из группы", – рассказывал Яценко.

В 2020 году Яценко за 50 дней действия видеофиксации нарушений ПДД 60 раз превысил скорость на дорогах. В то же время он не оплатил ни одного штрафа.

В частности, по данным журналистов, нардеп ехал со скоростью 148 км/ч по одесской трассе в Глевахе, 151 км/ч в Чабанах под Киевом, 169 км/ч у села Путровка Васильковского района и тому подобное.