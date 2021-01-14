Ясько заявила, что Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его телеканалами

Ольга Липич, Глеб Иванов Политика 12:20, 14.01.2021

В Офисе президента якобы наладили сотрудничество с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком и его телеканалами.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Слуга народа", которую недавно отстранили от должности главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько в интервью изданию "Новое время". Она отметила, что представители ОПЗЖ Олег Волошин и Юлия Левочкина поддерживают в ПАСЕ позицию России.

"Раньше их мыслей на заседаниях нашей делегации было неслышно. Их всего 2 из 24. Однако во время операции по моему отстранению они были среди лидеров. Опыт делегатов от ОПЗЖ показывает, что их цель играть против Украины, как это показало голосование за возвращение российской делегации в ПАСЕ", – напомнила Ясько.

Она отметила, что следует говорить не только о ПАСЕ, а в целом о сотрудничестве, которое, по ее словам, прослеживается у части депутатов "Слуги народа" с ОПЗЖ. Нардеп отметила, что есть ряд парламентариев из ОПЗЖ, которые якобы эффективно сотрудничают с ОП, а между Банковой и подконтрольными Медведчука налажена коммуникация.

"Некоторые коллеги по фракции устраивали истерику, узнав о моих законопроектах о непризнании оккупации Крыма и установление ответственности за отрицание агрессии РФ, поскольку это огорчило бы их промосковских парламентских "товарищей", – сообщила представительница монобольшинства.

Ясько считает, что возвращение России в ПАСЕ стало победой Кремля.

"Возвращение России в ПАСЕ стало их мощной победой – дыркой в санкционный режиме, и они стремятся закрепить этот успех", – подчеркнула Ясько.

Она также сообщила о давлении с Офиса президента.

"За несколько дней до увольнения имело место прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Андрей Ермак", - говорит Ясько.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января делегация Украины в ПАСЕ избрала новую главу – народного депутата от фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. Позже Ясько заявила, что до этого ей "настоятельно советовали" пересмотреть позицию по принципиальным для Украины вопросам.

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