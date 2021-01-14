Ясько после слухов о романе с Саакашвили прокомментировала их совместное фото

Алексей Титофф Политика 11:31, 14.01.2021 Обновлено: 12:08, 14.01.2021

Отстраненная глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько сказала, что ее отстранили от должности за "проукраинскую позицию", а не общение с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом нардеп от "Слуги народа" рассказала в интервью "Новому времени", комментируя фото, на котором она изображена вместе с Богданом и бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Политик отметила, что возможно этот снимок смог вызвать негатив нынешнего главы ОП Андрея Ермака.

"Возможно. Но это не главное. Это больше, чем просто фото с Богданом, которого, как мы знаем, очень не любят во власти. Причина моего устранения – проукраинская позиция и твердые убеждения по актуальным вопросам", – рассказала Ясько.

Саакашвили, Ясько и Богдан
Facebook/Елизавета Ясько

Напомним, что ранее СМИ писали, что у Михеила Саакашвили якобы роман с нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько.

Как сообщал OBOZREVATEL,11 января делегация Украины в ПАСЕ избрала новую главу – народного депутата от фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. Позже Ясько заявила, что до этого ей "настоятельно советовали" пересмотреть позицию по принципиальным для Украины вопросам.

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