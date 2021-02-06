Я до сих пор жду, что Сергей Лещенко публично выйдет с фактами коррупции на "Укрзалізниці", – экс-министр инфраструктуры

Член Наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко обязан публично сообщить о коррупционных схемах, действующих на УЗ, и требовать их расследования. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Я все-таки ждал от него (Лещенко – ред.), что через полгода своей работы членом наблюдательного совета он выйдет хотя бы публично с фактами массовой коррупции, топ-коррупции на "Укрзалізниці", назовет фамилии и будет требовать от правоохранительных органов поставить на этом точку. Как я сделал как министр в 2017 году, из-за чего у меня железную дорогу забрали", – сказал Омелян.

По его мнению, Сергей Лещенко обязан раскрыть коррупционные схемы, о которых много сообщают, в частности представители СМИ, однако до сих пор этого так и не сделал.

"Это обязанность – не молчать, когда ты знаешь о преступлении. Он этого еще не сделал. Возможно, он все еще готовится", – сказал Омелян.

Напомним, ранее экс-директор по развитию бизнеса "Укрзалізниці" Андрей Рязанцев сообщил, что Наблюдательный совет "Укрзалізниці" сорвал получения кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.

Также он сообщал, что член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Андерс Аслунд лоббировал интересы Виктора Пинчука, продвигая расширение сотрудничества УЗ с банком "Кредит-Днепр", а другой член наблюдательного совета – Сергей Лещенко – не борется с коррупцией, а лоббирует интересы олигарха.