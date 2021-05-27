Член Наглядової ради Укроборонпрому та радник з питань економіки президента України Тимофій Мілованов замість відповіді на мою статтю щодо хабаря від Укроборонпрому написав мені, що отримав від "служб" інформацію щодо наявності в мене "схем та інтересів" в Укроборонпромі.

Сподіваюсь, це буде дуже красномовна справа, як для всіх громадян, для працівників Укроборонпрому, так і особливо для генерального прокурора Ірини Венедіктовой, голови Ради Європи Стена Ньорлова та заступника голови представництва Європейського союзу Ремі Дюфло, які 25 травня провели засідання та створили робочу групу щодо порушення прав журналістів в Україні.

Що відбулось? Мілованов - державна посадова особа Укроборонпрому та радник президента Зеленського, приватна школа якого регулярно отримує гроші від Укроборонпрому, замість відповіді на мою статтю, надіслав мені сьогодні такі питання, виставляю скрін.

Член Наглядової ради та радник президента України Мілованов не відповідає на мої питання у статті, я відповім йому:

1-2. Я нічого не писав про платежі, я писав що в день призначення Мілованова членом Наглядової ради Укроборонпрому Києвська школа економіки отримала перемогу на тендері з проведення дослідження УОП. Тендер відбувся без конкурсу, без допуску інших науково-дослідних установ, і був проведений за один день. Сам Мілованов на своїй сторінці визнав факт укладання контракту щодо "дослідження з економіки безпекової галузі", який і став основою моєї статті разом з прес-релізом КШЕ з цитатами Мілованова та гендиректора Укроборонпрому Гусєвим, на який я також послався.

3. Оскільки Мілованов на своїй посаді відповідає за звільнення та призначення директора Укроборонпрому та контроль видатків, це прямий конфлікт інтересів та предмет інтересу правоохоронних органів, про що заявив заступник генерального прокурора у 2019-20 роках Віктор Трепак.

4. Я не писав по суті правильний чи ні контракт, оскільки нічого невідомо про мету дослідження, та чи могли б це зробити інші наукові установи. Чекаю, коли Мілованов назве мету та завдання дослідження. тоді щось зможу сказати про "правильність".

5. Хабар в тому, що державна установа організовує перемогу та контракт приватній компанії, в той день, коли керівника цієї приватної установи президент призначає контролером тієї самої державної установи.

6-11. Вимагаю оприлюднити усю інформацію, яку вам надали щодо мене "служби" - мені самому дуже цікаво, які ж такі "інтереси та схеми в Укроборонпромі" ви мені приписуєте, це має знати громадськість, все ж легко перевірити.

Вимагаю також визначити джерела походження вашої інформації, і чи надавав вам цю інформацію президент України Володимир Зеленський, якому підпорядкована Служба безпеки України.

Вважаю, що член Наглядової ради Укроборонпрому, радник президента Мілованов погрожує мені, як журналісту, оприлюдненням даних від "служб", щоб перешкодити моїй журналістській діяльності, та завадити розповсюдженню інформації щодо його дій на державній посади.

Хочу повідомити учасників наради щодо порушення прав журналістів в Україні - генерального прокурора Ірину Венедіктову, голову Офісу Ради Європи Стена Ньорлова, та заступника голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, що як ми бачимо, українські посадовці продовжують ганебну практику погроз журналістім та незаконного збору інформації за допомогою спецслужб для тиску на громадян, які оприлюднюють дані про корупційну діяльсніть. Сподіваюсь, що дії пана Мілованова отримають правову оцінку.

Моя головна вимога проста - відміна тендеру щодо "дослідження" між Укроборонпромом та КШЕ, повернення грошей в Укроборонпром, вибачення перед працівниками Укроборонпрому за цю витівку.

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